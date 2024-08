Mundo Papa pede orações por vítimas da queda de avião em Vinhedo

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

"Rezemos pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil", afirmou o pontífice.(Foto: Reprodução)

O Papa Francisco pediu, em discurso no Vaticano neste domingo (11), que os católicos rezem pelas 62 vítimas da queda de um avião em Vinhedo (SP).

“Rezemos pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil”, afirmou o pontífice. A citação ocorreu diante de uma multidão na Praça São Pedro. Conforme o Vaticano, havia brasileiros com bandeiras entre o grupo que acompanhou o discurso.

“O Papa Francisco expressou sua proximidade às vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde de sexta-feira (09/08) em Vinhedo, quando morreram os 58 passageiros e 4 tripulantes”, informou o Vaticano, em nota.

Com a conclusão da retirada dos corpos das 62 vítimas da tragédia aérea e a remoção dos motores e cauda para a perícia, os próximos passos das equipes no local da queda do avião incluem o envio dos destroços ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que prevê um relatório preliminar sobre as causas do acidente em 30 dias.

A Polícia Civil informou no sábado que o inquérito será instaurado na delegacia de Vinhedo para apurar todos os fatos relativos ao acidente. Delegado titular da 1ª Seccional de Campinas, José Antônio Carlos de Souza ressaltou o trabalho de compartilhamento de informações entre todas as instituições envolvidas para minimizar o sofrimento dos familiares.

