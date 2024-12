Rio Grande do Sul Papai Noel dos Correios: campanha é prorrogada até o dia 13 de dezembro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Assim, as mais de 1.500 cartinhas que ainda aguardam madrinhas e padrinhos no Estado vão ter mais uma chance de serem adotadas Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Quem quiser contribuir com o Natal de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social terão mais uma semana para participar da Campanha Papai Noel dos Correios. A ação solidária foi prorrogada até o dia 13 de dezembro no Rio Grande do Sul.

Assim, as mais de 1.500 cartinhas que ainda aguardam madrinhas e padrinhos no Estado vão ter mais uma chance de serem adotadas. Também há mais tempo para as pessoas entregarem os presentes nas agências dos 41 municípios participantes.

Depois da adoção, é fundamental que os padrinhos e madrinhas que estão adotando as cartas não esqueçam de levar os presentes nas agências dos Correios.

A etapa de entrega do presente na agência é muito importante para efetivar a adoção da carta e a criança receber o pedido que fez ao Papai Noel. Ainda são aguardados mais de 8 mil presentes serem entregues nos Correios nos próximos dias.

Como adotar uma cartinha:

Em Porto Alegre, a adoção dos pedidos pode ser feita pelo blognoel.correios.com.br ou de forma presencial, em cinco agências participantes:

Agência Moinhos de Vento (rua Coronel Bordini, 555)

Agência Ipanema (avenida Eduardo Prado, 2165)

Agência São João (rua Vinte e Cinco de Julho, 46)

Agência Vila Jardim (avenida Protásio Alves, 5718)

Agência Correios Empresa (avenida Sertório, 4222)

Já em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo a adoção das cartinhas pode ser feita pelo blognoel.correios.com.br ou de forma presencial, na agência central de cada município.

Nas demais cidades que realizam a campanha, a adoção das cartas é feita exclusivamente de forma presencial na agência central de cada município.

Como entregar o presente:

Depois da adoção, é só levar o presente na mesma agência em que a carta foi adotada ou na unidade indicada no site (no caso de quem fez a adoção on-line). O novo prazo para entrega é o dia 13 de dezembro.

Vale lembrar que o presente deve estar acondicionado em embalagem reforçada com o código da carta escrito no pacote de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário corretamente.

Municípios participantes no RS em 2024:

Alegrete, Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Camaquã, Canela, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Gramado, Guaíba, Guaporé, Feliz, Ijuí, Não-Me-Toque, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Tramandaí, Uruguaiana, Vacaria, Viamão, Taquara e Teutônia.

