Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Índice dos que acham que o petista não deveria se candidatar cresceu dez pontos porcentuais em três meses. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nessa quinta-feira (3) revela que 62% dos brasileiros acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria tentar a reeleição em 2026. Por outro lado, 35% dos entrevistados apoiam a ideia de uma nova candidatura do petista, enquanto 3% não souberam ou preferiram não responder à questão

. Este índice de rejeição à candidatura de Lula em 2026 apresentou um crescimento significativo de dez pontos percentuais em relação ao último levantamento realizado pelo instituto, divulgado em dezembro do ano passado. Na pesquisa anterior, 52% dos entrevistados eram contra um quarto mandato de Lula, enquanto 45% apoiavam a ideia.

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 31 de março e incluiu entrevistas presenciais com 2.004 eleitores de 120 municípios. A margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade é de 95%, o que torna os resultados representativos da opinião pública brasileira.

Além dessa pesquisa, a Genial/Quaest também divulgou na quarta-feira (2) os resultados de outra pesquisa que mostrou uma queda na aprovação do governo Lula, com a desaprovação atingindo um recorde neste terceiro mandato do presidente. De acordo com o levantamento, 56% dos brasileiros consideram que o país está indo na direção errada sob a liderança do petista. Esse índice reflete uma crescente insatisfação com o governo, especialmente em relação à economia, que também registrou uma piora significativa na percepção dos eleitores.

A pesquisa apontou um aumento de 17 pontos percentuais entre os entrevistados que afirmam que a economia piorou nos últimos 12 meses. Esse grupo passou de 39% em janeiro para 56% agora. Por outro lado, apenas 16% dos entrevistados acreditam que houve melhora na economia, enquanto 26% consideram que o cenário econômico se manteve inalterado.

Além disso, 53% dos brasileiros afirmaram que está mais difícil conseguir emprego hoje do que há um ano, um aumento de oito pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. No sentido oposto, 35% dos entrevistados acreditam que a situação do emprego melhorou, contra 43% no início do ano.

Outro dado relevante da pesquisa é que, no cenário de disputas eleitorais, Lula lidera contra todos os principais candidatos da direita em um possível segundo turno. No confronto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030, Lula está em vantagem, embora o placar esteja empatado dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Em relação ao medo da volta dos dois principais nomes da política nacional, a pesquisa revelou que 44% dos brasileiros têm receio do retorno de Bolsonaro à Presidência. Já 41% dos eleitores manifestaram receio sobre a possibilidade de um novo mandato de Lula no comando do país. Outros 6% expressaram temor em relação a ambos os cenários, enquanto 4% não se mostraram preocupados com nenhum dos dois, e 5% não souberam ou não responderam à questão. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

