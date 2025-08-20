Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Para 69% dos entrevistados em pesquisa, Eduardo Bolsonaro atua nos Estados Unidos em defesa de interesses próprios e da sua família, conforme a pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Apenas 23% acreditam que o deputado defende interesses do Brasil. (Foto: Reprodução)

A maioria dos eleitores acredita que a atuação política do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos é motivada pela defesa de interesses próprios do parlamentar e os de sua família. Pensam dessa forma 69% dos brasileiros entrevistados pela pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa quarta-feira (20). Para 23%, o deputado está defendendo os interesses do Brasil. Outros 8% não responderam.

O instituto perguntou se os eleitores acreditam que a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, onde vive desde o início do ano, é em defesa do interesse do Brasil, ou do seu próprio e da sua família. A resposta foi positiva para o deputado apenas entre os eleitores que se declaram bolsonaristas ou de direita. Para 65% dos bolsonaristas e para 48% dos de direita, Eduardo age pelos interesses do País.

No espectro oposto do eleitorado, 95% dos declarados de esquerda afirmam que o deputado prioriza a si e a sua família – o percentual é de 92% entre os identificados como lulistas. O percentual é alto também, de 78%, entre aqueles que dizem não ter posicionamento (nem esquerda nem direita).

Eduardo Bolsonaro viajou para os EUA sob a alegação de que sofre perseguição jurídica no Brasil. Com aliados no governo do presidente Donald Trump, Eduardo também buscou nos EUA auxílio para fazer a defesa política do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, e para articular sanções a autoridades  brasileiras.

O governo Trump aplicou punições a autoridades, em especial contra o ministro Alexandre de Mores, do STF, relator da ação da trama golpista. Em outra frente, os EUA também anunciaram o aumento das tarifas a produtos brasileiros. Trump usou o processo contra Bolsonaro e decisões de Moraes contra empresas de tecnologia para justificar as medidas.

O tarifaço motivou reações entre os representantes dos setores econômicos mais afetados e também do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusou Trump e a família Bolsonaro de atentar contra a soberania brasileira.

Eduardo negou ter relação com o tarifaço, mas admitiu a atuação pelas punições a Moraes. Em entrevistas, ele e Jair Bolsonaro condicionaram a revisão das sanções à aprovação do projeto de anistia pelo 8 de janeiro e do pedido de impeachment de Moraes.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 13 e 17 de agosto, em 120 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O mesmo levantamento também ouviu eleitores em oito Estados, o que totaliza 12.150 entrevistas presenciais.

Efeito

De acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados, 71%, continua achando que Trump está errado ao impor taxas mais altas ao Brasil por acreditar que Bolsonaro sofre perseguição. Em julho, 72% responderam dessa forma. Acham que o presidente dos EUA está certo 21% (eram 19% no mês passado) e 8% não responderam.

Para 51%, Trump tomou essa decisão para defender seus interesses políticos. Outros 23% responderam que ele agiu para defender interesses comerciais dos EUA e 2% pensam que motivos pessoais explicam o tarifaço. Vinte e dois por cento não responderam.

Ainda assim, aumentou de 31% para 36% o percentual de quem acredita que Trump será capaz de reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, proibido de disputar eleições até 2030. Julgam Trump incapaz de mudar essa condição 55% (eram 59% em julho).

Também aumentou de 61% para 67% o percentual de quem respondeu que a resposta do governo brasileiro à taxação deve ser a negociação. Caiu de 31% para 26% quem pensa que o Brasil deve taxar os EUA de volta. Sete por cento dos entrevistados não responderam.

Também aumentou o endosso do eleitorado ao governo Lula e ao PT – para 48% (ante 44% em julho), eles estão fazendo “o que é mais certo”. Outros 28%, um ponto percentual a menos, consideram que Bolsonaro e seus aliados estão corretos. Quinze por cento acham que ninguém está correto e 9% não responderam. (Com informações do Valor Econômico)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS
https://www.osul.com.br/para-69-dos-entrevistados-em-pesquisa-eduardo-bolsonaro-atua-nos-estados-unidos-em-defesa-de-interesses-proprios-e-da-sua-familia-conforme-a-pesquisa-quaest/ Para 69% dos entrevistados em pesquisa, Eduardo Bolsonaro atua nos Estados Unidos em defesa de interesses próprios e da sua família, conforme a pesquisa Quaest 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS
Esporte Em briga direta contra o rebaixamento, Juventude vence o Vasco por 2 a 0 em partida adiada do Brasileirão
Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos
Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal
Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Política Polícia Federal faz buscas e apreensões contra Silas Malafaia
Pode te interessar

Política Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS

Política Pesquisa mostra que para 55% dos entrevistados, Bolsonaro está agindo mal em meio ao tarifaço de Donald Trump

Política Governador de Minas Gerais justifica ataques de Carlos Bolsonaro a governadores: “A família Bolsonaro está vivendo um momento difícil”

Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos