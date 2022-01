Saúde Para cientistas, coronavírus não sumirá com “imunidade de rebanho”

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2022

Para especialistas, o fato de a variante infectar vacinados e causar reinfecção indica que coronavírus continuará encontrando maneiras de romper nossas defesas. (Foto: Reprodução)

A variante Ômicron, que está se espalhando muito mais rápido do que as versões anteriores do coronavírus, provavelmente não ajudará os países a alcançar a chamada imunidade de rebanho contra a Covid-19, na qual um número suficiente de pessoas se torna imune ao vírus. Assim, ele não pode mais se espalhar, dizem os principais especialistas em doenças.

Desde os primeiros dias da pandemia, as autoridades de saúde pública expressaram esperança de que fosse possível alcançar a imunidade de rebanho contra a Covid-19, desde que uma porcentagem alta o suficiente da população fosse vacinada ou infectada com o vírus.

Essas esperanças diminuíram à medida que o coronavírus se transformou em novas variantes em rápida sucessão no ano passado, permitindo reinfectar pessoas que foram vacinadas ou que haviam contraído Covid-19 anteriormente.

Algumas autoridades de saúde reviveram a possibilidade de imunidade de rebanho desde que a Ômicron surgiu no final do ano passado.

O fato de a variante se espalhar tão rapidamente e causar doenças mais leves pode em breve expor pessoas suficientes, de maneira menos prejudicial, ao vírus Sars-CoV-2 e fornecer essa proteção, argumentam.

Especialistas em doenças observam, no entanto, que a transmissibilidade da Ômicron é auxiliada pelo fato de que essa variante é ainda melhor do que seus antecessores em infectar pessoas que foram vacinadas ou tiveram uma infecção anterior. Isso aumenta a evidência de que o coronavírus continuará encontrando maneiras de romper nossas defesas imunológicas, disseram eles.

“Atingir um limite teórico além do qual a transmissão cessará provavelmente não é realista, dada a experiência que tivemos na pandemia”, disse o Dr. Olivier le Pollain, epidemiologista da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Isso não quer dizer que a imunidade prévia não oferece nenhum benefício. Em vez de imunidade de rebanho, muitos especialistas entrevistados disseram que há evidências crescentes de que vacinas e infecções anteriores ajudariam a aumentar a imunidade da população contra a Covid-19, o que torna a doença menos grave para aqueles que são infectados ou reinfectados.

“Enquanto a imunidade da população se mantiver com esta variante e variantes futuras, teremos sorte e a doença será controlável”, disse o Dr. David Heymann, professor de epidemiologia de doenças infecciosas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

Não é como sarampo

As vacinas atuais da Covid-19 foram projetadas principalmente para prevenir doenças graves e morte, em vez de infecção. Mas os resultados de ensaios clínicos no final de 2020, mostrando que duas das vacinas tinham mais de 90% de eficácia contra a doença, inicialmente despertou a esperança de que o vírus pudesse ser amplamente contido pela vacinação generalizada, semelhante à maneira como o sarampo foi contido pela inoculação.

Com o Sars-CoV-2, dois fatores minaram esse quadro, disse Marc Lipsitch, epidemiologista de Harvard T.H. Escola Chan de Saúde Pública: “A primeira é que a imunidade, especialmente à infecção, que é o tipo importante de imunidade, diminui rapidamente, pelo menos com as vacinas que temos agora”, disse ele.

A segunda é que o vírus pode sofrer mutações rapidamente de uma forma que lhe permite iludir a proteção da vacinação ou infecção anterior — mesmo quando a imunidade não diminuiu.

“Isso muda o jogo quando as pessoas vacinadas ainda podem espalhar vírus e infectar outras pessoas”, disse o Dr. David Wohl, especialista em doenças infecciosas da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill.

Ele alertou contra a suposição de que a infecção pela Ômicron aumentaria a proteção, especialmente contra a próxima variante que pudesse surgir. “Só porque você teve Omicron, talvez isso o proteja de pegar Omicron novamente, talvez”, disse Wohl.

Vacinas em desenvolvimento que fornecem imunidade contra futuras variantes ou mesmo vários tipos de coronavírus podem mudar isso, disse Pasi Penttinen, o principal especialista em gripe do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, mas levará tempo.

Ainda assim, a esperança de imunidade de rebanho como um bilhete de volta à vida normal é difícil de abalar.

“Estas coisas estavam na mídia: “Vamos alcançar a imunidade do rebanho quando 60% da população for vacinada”. Isso não aconteceu. Então, para 80%. Mais uma vez, não aconteceu”, disse François Balloux, professor de biologia de sistemas computacionais da University College London.

“Por mais horrível que pareça, acho que temos que nos preparar para o fato de que a grande maioria, essencialmente todo mundo, será exposta ao Sars-CoV-2”, disse ele.

Especialistas em saúde global esperam que o coronavírus se torne endêmico, circulando persistentemente na população e causando surtos esporádicos. O surgimento da Ômicron, no entanto, levantou questões sobre exatamente quando isso pode acontecer.

