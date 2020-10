Economia Para conter a inflação, governo decide zerar imposto de importação de soja e milho

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

A redução da alíquota de importação abrange grãos, farelo e óleo de soja. (Foto: Jonas Oliveira/Fotos Públicas)

A Camex (Câmara de Comércio Exterior) decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para soja e milho, informou neste sábado (17) o Ministério da Economia.

A medida visa conter a alta de preços no setor de alimentos, informou o governo. Em setembro, a inflação oficial do País foi de 0,64%, a maior para o mês desde 2003, resultado impulsionado por alimentação e bebidas.

No começo de setembro, o governo já havia zerado, até o fim deste ano, a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado.

No caso da soja, conforme o governo, a redução da alíquota de importação para zero será válida até 15 de janeiro de 2021 e abrangerá grãos, farelo e óleo de soja.

Até então, a alíquota de importação era de 8% para grãos, 6% para farelo e 10% para óleo de soja.

Já o milho foi incluído na Lista Brasileira de Exceções à Tarifa Externa Comum, com redução de 8% para zero, válida até 31 de março de 2021.

O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, e a desvalorização do real nos últimos meses, que torna os produtos brasileiros mais baratos, tem estimulado ainda mais as vendas externas.

