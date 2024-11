Política Para Lula, Trump precisa pensar no aquecimento global como um habitante do planeta

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Presidente concedeu entrevista exclusiva a Christiane Amanpour, da CNN americana. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa “pensar como um habitante do planeta Terra” e ter responsabilidade com a meta de limite de aquecimento de 1,5 °C, traçada no Acordo de Paris.

“Se ele pensa como o governante do país mais importante, o mais rico país do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista das armas, ele tem de ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta que eu estou, e que uma ilha de 300 mil habitantes existe. Todos nós temos que tomar responsabilidade pela manutenção deste planeta”, disse Lula.

O presidente deu uma entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN americana, nessa quinta-feira (7).

A meta de limite de aquecimento de 1,5 °C em comparação com a era pré-industrial é a primeira linha do Acordo de Paris para o clima, dentro do qual países buscam uma redução conjunta de emissões de CO2 e outros gases causadores do efeito estufa que resultam no aquecimento global. O acordo também menciona uma meta de 2,0°C, que acabou se tornando um objetivo de segunda linha.

Trump retirou os EUA do Acordo de Paris em 2017, pacto assinado pela comunidade internacional em 2015 para limitar o aquecimento global, alegando que as metas impostas aos norte-americanos eram muito altas. O país voltou em 2021, no governo Joe Biden.

“Nós precisamos garantir que os rios continuem saudáveis, com águas limpas, que os biomas de todos os países devem ser preservados. Esse é um compromisso que eu tenho, não somente como presidente do Brasil, mas como ser humano”, continuou o presidente brasileiro.

Sem os EUA, nenhuma ação global contra as mudanças climáticas será efetiva o suficiente. O país é o maior produtor de petróleo do mundo, o segundo maior emissor de CO² e a nação com maior responsabilidade histórica sobre as emissões globais.

Após a confirmação da vitória de Trump, na manhã de quarta (6), Lula afirmou que espera manter uma “relação civilizada” com o republicano. O petista, que abertamente apoiava para a rival do republicano, Kamala Harris, disse ainda que espera que Trump trabalhe pela paz.

Fraude

No que diz respeito ao aquecimento global, por exemplo, Trump classifica como “uma das maiores fraudes de todos os tempos”.

Trump, que diz que as mudanças climáticas globais não são um problema dos EUA, já afirmou que deve revogar boa parte da IRA (uma legislação americana que estimula investimentos para a transição energética). E não será surpresa se, como em seu primeiro mandato, retirar mais uma vez o país do Acordo de Paris, que prevê medidas para reduzir emissões e, assim, conter o aquecimento da Terra. Na verdade, com as promessas de incentivar a indústria dos combustíveis fósseis, Trump deve aumentar as emissões.

