Política Para ministros, Elon Musk quer colecionar decisões contrárias no Supremo para criar narrativa de perseguição

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que Elon Musk usa o X como instrumento político. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que Elon Musk usa o X como instrumento político e escalou embate com o STF de propósito, buscando reforçar uma narrativa política de que é alvo de perseguição no Brasil. Nas palavras de um dos magistrados, Musk brinca com a Justiça brasileira e busca colecionar decisões contrárias no STF. As informações são do blog da jornalista Andréia Sadi.

Um exemplo é o recurso pela Starlink, outra empresa de Musk, contra o bloqueio de bens por conta do descumprimento de ordens judiciais pelo X.

Os advogados tentaram reverter a decisão por meio de um mandado de segurança, sabendo que esse tipo de recurso não era o adequado pelo caso (o certo seria usar um agravo interno). Com isso, o pedido foi negado pelo ministro Cristiano Zanin.

“No presente caso, como reconhecido pelas próprias impetrantes, a decisão monocrática é ‘impugnável, em tese, por agravo interno'”, escreveu Zanin na decisão.

“Não querem reverter a suspensão da Starlink. Queriam colecionar a recusa do STF em mais uma decisão para reforçar a narrativa”, diz um ministro da Corte sobre o caso.

Outro ministro ressalta que o próprio bloqueio do X pode ser revertido. “Se houver o cumprimento das decisões do STF o X e as outras empresas voltarão a funcionar normalmente”, diz esse integrante do STF.

Nos bastidores, o caso X pode levar a Corte a acelerar o julgamento de uma ação sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que ficou para novembro, após as eleições, por decisão do ministro Dias Toffoli.

Esse artigo estabelece que os provedores de conteúdo só podem ser responsabilizados por publicações realizadas por terceiros se descumprirem ordem judicial que estabeleça exclusão do conteúdo (salvo exceções, como conteúdos sexuais, nudez e violações de direitos autorais, que dispensam a ordem).

Para alguns ministros do STF, a lei deveria ser atualizada para permitir uma maior responsabilização das plataformas. Na visão desses magistrados, o melhor caminho seria o Congresso alterar a norma, mas os parlamentares terceirizaram a questão para o Judiciário ao não chegar a acordo para votar o tema.

Para os ministros, a decisão de bloqueio do X até que cumpra as determinações do STF, expedida por Alexandre de Moraes, é dura mas incontornável diante da desobediência judicial de Musk.

Submeter o bloqueio a mais ministros – como aconteceu com o envio da decisão para referendo da Primeira Turma – , é visto como uma forma de diminuir o desgaste de Moares.

Ao mesmo tempo, magistrados avaliam que há um poder excessivo nas mãos do ministro em diferentes casos, o que desgasta a imagem do Judiciário e mantém a Corte sob pressão.

Por isso, defendem o desfecho de investigações que estão abertas há algum tempo, como a das fake news e a das milícias digitais. Não à toa, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, disse ao jornal Folha de S.Paulo que o desfecho do primeiro caso não está distante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/para-ministros-elon-musk-quer-colecionar-decisoes-contrarias-no-supremo-para-criar-narrativa-de-perseguicao/

Para ministros, Elon Musk quer colecionar decisões contrárias no Supremo para criar narrativa de perseguição

2024-09-02