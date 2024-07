Política “Para não ter inflação, é preciso o povo ganhar pouco”’, diz Lula em crítica a fala de presidente de Banco Central

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Campos Neto também tem se manifestado favorável à discussão sobre desindexação dos benefícios previdenciários e assistenciais ao salário mínimo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao sugerir que, para ele, “para não ter inflação, é preciso o povo ganhar pouco”.

“Tomar decisões não é fácil, sobretudo quando você tem uma pressão de muitos lugares. Se você ganha as eleições no Brasil e resolve governar dizendo que pobre é pobre mesmo, que trabalhador não precisa de aumento no salário mínimo… Esses dias o presidente do Banco Central deu uma declaração para a imprensa que eu não quis acreditar”, disse Lula uma solenidade do Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (26).

Lula prosseguiu: “O cidadão jovem, bem-sucedido na vida, diz o seguinte: esse negócio do aumento do salário mínimo e a massa salarial crescendo pode gerar inflação. Ou seja, significa que, para não ter inflação, é preciso o povo ganhar pouco?”, questionou.

O petista continuou: “Será que essa pessoa não tem respeito? Será que as pessoas pensam que alguém ganha um salário mínimo porque quer ganhar um salário mínimo? Será que alguém pensa que a pessoa é pobre porque quer ser pobre?”, indagou.

Apesar de não mencionado a circunstância exata, Lula se refere a uma fala feita por Campos Neto em entrevista à CNN feita em abril, mas que nos últimos dias têm sido compartilhada e criticada por diversos perfis e políticos de esquerda nas redes sociais.

“O Banco Central adora quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que todo mundo que está procurando trabalho consegue – que é a nossa situação atual, que melhorou muito e foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa”, disse o presidente do BC. “A preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar e aí você tem que começar a subir o salário. Se você sobe o salário para o mesmo nível de produção, isso significa que você está iniciando um processo inflacionário. Então, a preocupação vem daí.”

Desvinculação

Além disso, Campos Neto também tem se manifestado favorável à discussão sobre desindexação dos benefícios previdenciários e assistenciais ao salário mínimo – medida condenada por Lula. O presidente do BC também disse ver com “bons olhos” a desvinculação dos pisos da saúde e da educação, hoje atrelados à receita do governo.

“Existe um questionamento grande sobre a consistência ao longo do tempo do arcabouço criado. Vi recentemente o governo falando em tentar endereçar essas inconsistências – por exemplo, (mudar) a vinculação de saúde e educação, indexação do salário mínimo – com bons olhos, seria um choque positivo importante se pudesse ser feito”, disse Campos Neto em junho.

