Futebol “Para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, Neymar tem que estar em forma e bem”, diz Vampeta

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

"Não o conheço como pessoa, mas como atleta está entre os cinco maiores da história do futebol brasileiro", elogiou Vampeta. (Foto: Reprodução de TV)

Vampeta, pentacampeão mundial e atual comentarista da Jovem Pan, apontou a importância de Neymar para o Brasil na Copa do Mundo do Qatar. No quadro “Pergunte ao Vampeta”, o ex-jogador destacou que, caso o camisa 10 não esteja bem e em forma, a Seleção não tem chance nenhuma de ser hexa.

“Olha, eu estou torcendo para o Neymar. Eu gosto dele, não o conheço como pessoa, mas como atleta está entre os cinco maiores da história do futebol brasileiro. Mas para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, o Neymar tem que estar em forma e bem, se não tiver, sem chance nenhuma”, disse Vampeta.

Coincidentemente, Neymar falou sobre o tema durante uma live realizada com Diego Ribas, do Flamengo. Na conversa, o atacante do PSG ressaltou a importância de estar 100% preparado para a Copa.

“Eu vou dar minha vida, estou me preparando tanto para isso, porque é um momento único, joguei duas Copas, sei como funciona, passa muito rápido. Se não estiver 100% preparado, a oportunidade vai embora. Não quero deixar escapar essa oportunidade nessa Copa”, disse Neymar.

PSG

Com gols de Neymar e Marquinhos, o PSG teve uma atuação discreta e ficou no 2 a 2 com o Troyes na tarde deste domingo (8), no Parque dos Príncipes, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. Campeão, o time de Paris chegou aos 80 pontos, liderando com sobra o torneio. O Troyes, por outro lado, praticamente assegura sua permanência na divisão, agora, chegou aos 37, ficando longe da zona de rebaixamento.

O jogo começou alucinante, com ambas as equipes buscando o gol. O PSG foi mais eficaz e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após a cobrança de escanteio, a bola ficou com Di María pela direita. O argentino colocou a bola nos pés de Marquinhos, que dominou tirando do goleiro Moulin e entrou com a bola e tudo.

O PSG continuou sobrando e ampliou aos 25 minutos. Neymar acionou Mbappé, que foi derrubado dentro da área por Palmer-Brown, pênalti. O brasileiro foi para a cobrança, deslocou Moulin e fez 2 a 0. Mas a resposta do Troyes foi imediata. Nuno Mendes deu a bola de presente para Ubgo. Ele avançou em liberdade e soltou o pé para diminuir.

Antes do primeiro tempo acabar, Neymar chegou a fazer o segundo após pegar a sobra no chute na trave de Lionel Messi. No entanto, o brasileiro estava em posição irregular e o árbitro anulou o lance.

No segundo tempo, o Troyes aproveitou o início sonolento do PSG para empatar. Kimpembe segurou Ripart dentro da área, pênalti. Tardieu arriscou uma cavadinha, enganou Navas e fez o segundo da equipe visitante.

Após sofrer o gol de empate, o PSG resolveu sair novamente para o jogo e Neymar teve mais um gol anulado. Desta vez, o árbitro assinalou falta de Mbappé no início da jogada. Depois, o jogo caiu de produção, dando a impressão de que ambos os times estavam satisfeitos com o resultado.

Com a posse de bola, o PSG voltou a atacar apenas no fim. Messi foi o responsável por criar a última chance do time da casa, mas a bola carimbou o travessão.

