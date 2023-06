Política Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, TSE tirar seus direitos políticos é uma afronta

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Bolsonaro disse não estar iludido com uma decisão favorável do tribunal Foto: Divulgação/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, antes do seu julgamento nesta quinta-feira (22), em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, que seria uma ‘afronta’ torná-lo inelegível.

“Na minha idade, [o que] gostaria de fazer, continuar ativo 100% na política. E, tirando seus direitos políticos que, no meu entender, é uma afronta isso aí, você perde um pouquinho desse gás” disse o ex-mandatário para o jornal.

Questionado sobre o que espera do julgamento, no qual é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, Bolsonaro disse não estar iludido com uma decisão favorável do tribunal, mas evitou falar em possíveis sucessores.

— Com a minha idade, não vou me iludir — afirmou ao jornal. — Não gosto de falar no “se” [for declarado inelegível]. (…) A gente não pode partir dessa linha que [eu] estaria jogando a toalha.

No processo, o PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicações por conta de uma reunião com embaixadores, no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, na qual ele fez ataques ao sistema eleitoral.

Nessa reunião, transmitida ao vivo pela TV Brasil na época, Bolsonaro teceu críticas a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e classificou como “lamentáveis” falas dos magistrados. Ele ainda colocou sob dúvidas os resultados das eleições presidenciais de 2018, na qual foi eleito com 55,13% dos votos válidos.

Na mesma entrevista, Bolsonaro defendeu a reunião que fez com embaixadores. “Por que eu convidei os embaixadores e não convoquei? Porque dois meses antes, aproximadamente, o ministro do STF Edson Fachin, que compunha o TSE, reuniu-se também com aproximadamente 65 embaixadores e falou sobre eleições, sobre o sistema eleitoral e mandou uma mensagem muito parecida com o seguinte: ‘Tão logo o TSE anuncia o resultado das eleições, vocês façam sugestões junto ao respectivo chefe de Estado para que o reconhecimento do eleito se faça imediatamente’”, justifica o ex-presidente.

O ex-presidente aproveitou o espaço para exaltar o que considera grandes feitos do seu governo. Bolsonaro destacou em seus canais de comunicação pessoais, nas redes sociais, programas voltados para áreas como saneamento básica, moradia popular e coleta seletiva.

“Eu acredito que o que eu fiz ao longo de quatro anos é algo para ser estudado. Bandeira do Brasil, o pessoal passou a respeitá-la, cantar hino nacional, aprenderam a dar valor a liberdade. Conheceram as instituições” destacou.

Apesar da incerteza em torno do resultado na Corte eleitoral, o PL, partido do ex-presidente, já tem uma agenda para Bolsonaro. O ex-presidente é visto como um importante nome para angariar votos nas eleições municipais de 2024. Viagens, encontros com lideranças parlamentares e participação na criação de chapas e diretórios regionais estão entre os planos da legenda.

Bolsonaro está em Porto Alegre para uma série de compromissos. Nesta quinta, o ex-presidente esteve presente no terceiro dia da TranspoSul 2023 – Feira e Congresso de Transporte e Logística.

