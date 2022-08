Economia Para onde vai o dólar? Veja a projeção de quatro corretoras

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Segundo quatro casas de investimentos, a moeda pode chegar ao patamar de R$ 5,45. (Foto: Agência Brasil)

Com poucas perspectivas de queda até o final de 2022, o dólar segue em alta no começo deste mês, cotado a R$5,27. Segundo quatro casas de investimentos, a moeda pode chegar ao patamar de R$ 5,45. Em projeções otimistas, os analistas projetam a moeda norte-americana entre R$ 4,70 e R$ 5,10. Confira abaixo as projeções.

– Nova Futura Investimentos: Para a Nova Futura Investimentos, a projeção é de que o dólar chegue a R$5,45 até o fim deste ano. A análise da casa leva em consideração tanto o dólar comercial, quanto o dólar financeiro.

Com aumento de importações e a perspectiva menos favorável para os preços das commodities, o dólar comercial pode ter uma moderação em seu superávit.

Entretanto, com o FED subindo juros e o Banco Central do Brasil ensaiando o fim do ciclo de alta, a disparidade de política monetária favorece a moeda. De acordo com a corretora, a perspectiva mais moderada das commodities e um cenário desafiador para o crescimento econômico em 2023 não inspiram grandes efeitos positivos para o Ibovespa.

“O clima de recessão global e a eleição presidencial brasileira, que deve ser conturbada, elevam os prêmios de risco locais, o que beneficia o dólar para se manter em alta até o fim do ano”, Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

– Frente Corretora: Para o fim deste ano, a projeção da Frente Corretora é de que o preço do câmbio mantenha o preço de equilíbrio, a R$ 5,20. O valor projetado não impacta de forma acentuada no custo das importações, o que poderia levar a uma maior pressão sobre a inflação.

Fabrizio Velloni, economista-chefe da corretora, comenta que isso deve acontecer desde que não hajam surpresas nas eleições deste ano, com projetos que “pressionem ainda mais o endividamento público”, que com a vinda da pandemia foi ainda mais prejudicado.

“Já no mercado externo, podemos perceber uma desaceleração das economias que pode reduzir o preço das commodities, mas como contraponto temos o ritmo da aceleração do aumento dos juros, que pode valorizar o dólar”, complementa.

– RB Investimentos: Em relatório divulgado neste mês, a RB Investimentos projeta um quadro volátil para o câmbio, mantendo o cenário base do dólar a R$ 5 para o final de 2022.

Ao olhar para um quadro pessimista, com desconfiança governamental, compromisso fiscal para 2023 no Brasil e o possível descontrole inflacionário americano, a projeção é de que o dólar suba 5% com a taxa de juros estadunidenses chegando a R$ 5,40 para os brasileiros.

Entretanto, em um cenário otimista, a corretora estima que com bons fatores internos a depender da economia e política nacional, a moeda fique na casa dos R$ 4,70.

– Venice Investimentos: Para André Rolha, diretor de produtos da Venice Investimentos, os mesmos fundamentos que levaram o dólar subir para R$ 4,80 e R$ 4,90 permanecem. De acordo com a corretora, a política monetária adotada pelo Banco Central do Brasil (BCB) durante a pandemia foi o principal fator para a alta de juros de forma antecipada em comparação aos pares globais.

Saindo do juros de 2% para 13,75%, hoje, o Brasil volta a ser atrativo para investidores estrangeiros. O fluxo positivo deve contribuir para uma melhor performance do real ao longo dos próximos meses.

Com incertezas políticas, a variação da moeda deve ocorrer ainda durante os próximos meses. “O dólar pode variar entre R$ 5,20 até R$ 5,40, que ainda é um patamar aceitável. Mas na minha visão, um câmbio mais justo estará em torno de R$ 5,10 até o final do ano”, afirma Rolha.

O diretor destaca ainda que o controle das contas públicas, o superávit na balança comercial e também a atividade econômica brasileira podem trazer números mais otimistas para os próximos meses. As informações são do site E-Investidor, do jornal O Estado de S. Paulo.

