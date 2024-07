Geral Para onde vão os animais? Beto Carrero fecha zoológico e levanta dúvidas sobre o destino de espécies

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

João Batista Sergio Murad, o Beto Carrero, em 1996: Parque não divulgou para onde animais serão levados.

O parque de diversões Beto Carrero World anunciou no final de junho que irá fechar o Mundo Animal, atração do local que abrigava um zoológico com diversas espécies, como elefantes, tigres e girafas. O zoo funcionou por 32 anos.

Em publicação nas redes sociais, o parque afirmou que a decisão partiu de “um longo entendimento de que os animais precisam de um ambiente mais próximo ao seu habitat natural”. O post também afirma que a empresa enxerga a necessidade de se reavaliar a relação com os animais.

“A despedida do Mundo Animal é um capítulo que, embora chegue ao fim, o amor e cuidado pelos animais permanecerão na essência e na história do parque”, escreveu a empresa. Nos comentários, alguns usuários expressaram felicidade, sinalizando que a decisão iria beneficiar os animais.

“Que linda notícia!!! Estou aqui, a disposição, para ajudar no que precisarem, para encaminhar estes animais para santuários sérios e confiáveis”, disse a apresentadora Luisa Mell, conhecida pelo ativismo a favor da causa animal.

Já outras pessoas lamentaram a decisão, alegando que iriam sentir saudades do Mundo Animal, além de se perguntarem qual seria o destino dos animais. Esta última questão segue um mistério.

Isso porque o Beto Carrero não revelou para onde as espécies seguirão após o fechamento total do zoológico. Em nota, o parque afirmou que não irá divulgar o novo lar dos animais, mas não detalhou o motivo da decisão.

“Sobre o local, o parque não está divulgando, mas todos estão indo pra lugares seguros e de confiança que vão cuidar com muito amor de todos”, disse o comunicado.

Alguns dos principais zoológicos de Santa Catarina afirmaram que, por enquanto, não serão o novo lar das dezenas de animais presentes no Beto Carrero. O Complexo Ambiental Cyro Gevaerd, também chamado de Zoológico Balneário Camboriú, declarou não saber qual será o destino das espécies que vivem no parque.

A ONG diz que não recebeu nenhum contato por parte do Beto Carrero. O Zoo Zoo Pomerode — considerado o maior zoológico do estado — também não foi contatado sobre uma possível transferência dos animais.

“Não recebemos nenhuma espécie”, responderam os responsáveis pela assessoria do zoológico.

No Rio de Janeiro, o tradicional BioParque do Rio também afirmou que não irá receber nenhum animal. Em São Paulo, o Zoo São Paulo também disse ao GLOBO que não recepcionou espécies originadas do Beto Carrero.

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC) relatou que, por conta do tamanho do zoológico do Beto Carrero, o processo de encerramento do local demanda tempo.

“Envolve uma logística complexa, desde a procura de locais adequados ao recebimento dos animais, o cumprimento dos trâmites legais autorizativos, que inclui a comunicação entre órgãos ambientais estaduais, até a efetiva realização do transporte.”

De acordo com o IMA-SC, o processo começou já no ano passado, quando as primeiras transferências de animais ocorreram. O órgão explica que nenhuma espécie foi deslocada do zoológico sem as autorizações legais.

“Os animais foram encaminhados a diferentes empreendimentos do Brasil, todos devidamente autorizados e regulares com os respectivos órgãos ambientais.”

O IMA-SC informou que, de forma geral, 260 animais foram transferidos no estado desde 2023 até o momento. Dentro do parque, ainda restam 86 animais, entre girafas, tigres e aves.

“Temos como procedimento não informar o destino dos animais, até mesmo aqueles que são tratados e destinados pelo nosso CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres). Este procedimento visa tanto a segurança dos animais quanto dos empreendimentos recebedores.” As informações são do jornal O Globo.

