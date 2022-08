Porto Alegre Paradas de ônibus da Protásio Alves, em Porto Alegre, serão recuperadas

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

O financiamento prevê ainda a manutenção em calçadas e acessibilidade no entorno dos pontos de embarque e desembarque de passageiros Foto: Divulgação/PMPA Foto: Divulgação/PMPA

Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (16), o extrato do contrato de financiamento firmado entre a prefeitura de Porto Alegre e o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Caixa Econômica Federal.

Serão qualificadas 50 paradas da avenida Protásio Alves, entre a Saturnino de Brito e o limite com Viamão. O financiamento prevê ainda a manutenção em calçadas e acessibilidade no entorno dos pontos de embarque e desembarque de passageiros.

O valor estimado para essas benfeitorias é de R$ 3,8 milhões. O financiamento faz parte do programa Mobilidade Urbana do governo federal que tem como objetivo melhorar a eficiência e priorizar o transporte coletivo. A partir da assinatura, o Município aprovará com a Caixa os projetos para licitação e execução das melhorias.

“Essa verba irá nos ajudar no nosso projeto de melhoria da infraestrutura do transporte coletivo e se soma a um processo de qualificação que estamos promovendo. Além das paradas da Protásio, Porto Alegre irá ganhar 1.507 novos abrigos de ônibus, fruto de uma concessão sem ônus para o município. Com verba do município, faremos a manutenção de oito terminais. Todas as medidas para dar mais conforto ao usuário”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

