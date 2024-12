Saúde Paralisia de Bell: entenda a condição que afetou metade do rosto da cantora Gabi Melim

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Artista afirmou por meio de suas redes sociais que o motivo da doença foi a ansiedade. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cantora Gabi Melim afirmou por meio de suas redes sociais que foi diagnosticada com Paralisia de Bell. Segundo a artista, a condição surgiu por conta da ansiedade. Ela compartilhou uma foto do curativo em um dos olhos e tranquilizou fãs, afirmando que está sendo cuidada por médicos e também que está tomando remédios e fazendo fisioterapia facial.

“Mores, fui diagnosticada com paralisia de Bell, por conta de ansiedade. O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha. Mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui, e qualquer vibração positiva é muito bem-vinda”, escreveu.

Distúrbio

A paralisia de Bell é um distúrbio que provoca paralisia dos músculos de um dos lados do rosto e faz com que a pessoa tenha dificuldade para realizar movimentos simples, como franzir a testa, erguer a sobrancelha, piscar ou fechar os olhos, sorrir e mostrar os dentes. A paralisia pode atingir homens e mulheres de qualquer idade, mas incidência costuma ser maior depois dos 40 anos.

Ela se instala em virtude de uma reação inflamatória envolvendo o nervo facial, que incha e fica comprimido dentro de um estreito canal ósseo localizado atrás da orelha. Essa alteração o impede de transmitir os impulsos nervosos para os músculos responsáveis pela mímica facial, provocando incapacidade funcional e assimetria da expressão.

Causas

O quadro pode ter causas metabólicas como o diabetes mellitus, pré-eclâmpsia, acidente vascular cerebral (AVC), infecções virais como o vírus da influenza e outras doenças infecciosas. Estresse, fadiga extrema, mudanças bruscas de temperatura, baixa da imunidade, tumores e traumas, distúrbios na glândula parótida também estar envolvidos no aparecimento da doença.

Ainda não foi identificada a causa exata da paralisia de Bell. No entanto, os estudos sugerem que o quadro pode estar correlacionado com uma infecção por bactérias (doença de Lyme) ou vírus que atingem o nervo facial, tais como o vírus do herpes simples (labial e genital), e do herpes zóster (catapora/varicela), o Epstein-barr (mononucleose), o citomegalovírus, o adenovírus e os vírus da rubéola e da gripe.

Ao que tudo indica, os casos se tornam mais frequentes em pessoas com história familiar da doença, durante o terceiro trimestre da gravidez e na primeira semana após o parto, nas pessoas com diabetes e nos casos de infecções respiratórias, como gripes e resfriados.

Tratamento

A paralisia de Bell geralmente se resolve por conta própria em seis meses. A fisioterapia pode ajudar a impedir que os músculos se contraiam de forma permanente. Além dos exercícios, ao longo da recuperação, o paciente pode ser orientado ao uso de medicamentos e fonoaudiologia. Não existe, entretanto, uma conduta terapêutica padrão para a doença.

Como é provável que a causa seja uma infecção, em geral, a paralisia de Bell não pode ser evitada. Como ela pode estar ligada a diversos vírus, não há forma conhecida para a prevenção da doença.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/paralisia-de-bell-entenda-a-condicao-que-paralisou-metade-do-rosto-da-cantora-gabi-melim/

Paralisia de Bell: entenda a condição que afetou metade do rosto da cantora Gabi Melim

2024-12-03