Porto Alegre Parcão terá nova escultura de cinco metros de altura em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Peça denomina-se Antera e representa a fertilização de novas ideias Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA Peça denomina-se Antera e representa a fertilização de novas ideias. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA) Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (16), uma obra de arte com cinco metros altura, denominada Antera, será oficialmente entregue no Parque Moinhos de Vento (Parcão), em Porto Alegre.

A solenidade está marcada para 11h, no lado esportivo do parque, e contará com a presença do prefeito Sebastião Melo, secretários municipais e representantes da Gerdau e da Virada Sustentável.

A Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade autorizou a instalação da peça no lado esportivo do parque. A obra é proveniente da doação da sexta edição da Virada Sustentável, em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre.

A peça denomina-se Antera, em referência a parte onde se formam os grãos de pólen das flores, e representa a fertilização de novas ideias, conforme explica o autor, Rogério Pessôa.

Em chapa de aço patinável, a obra possui uma fenda aberta que transpassa a peça de forma reta e vertical, do chão ao topo, onde encontra uma tela de contenção em formato de casulo, com peças cerâmicas dentro, representando os grãos de pólen.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre