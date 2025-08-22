Geral Parceria entre Claro Clube e Panvel amplia acesso a descontos em medicamentos e itens de higiene

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Descontos em medicamentos e itens de higiene podem ser ativados pelo CPF e utilizados nas lojas e no aplicativo Foto: Unsplash Descontos em medicamentos e itens de higiene podem ser ativados pelo CPF e utilizados nas lojas e no aplicativo. (Foto: Unsplash) Foto: Unsplash

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A parceria entre o programa de relacionamento Claro Clube e a rede Panvel passa a oferecer abatimentos em medicamentos e em produtos de higiene e perfumaria, com ativação simples pelo aplicativo Minha Claro, pelo app/site da Panvel ou diretamente nas lojas físicas.

A iniciativa pode aliviar o orçamento de famílias que dependem de tratamentos contínuos e de itens básicos de cuidado pessoal, favorecendo a regularidade no tratamento e o planejamento de gastos.

Pelo convênio, clientes têm acesso a até 35% de desconto em medicamentos genéricos e até 20% em medicamentos de referência, além de ofertas diárias em categorias como higiene, perfumaria e beleza. Para começar a usar, na primeira compra é preciso cadastrar o CPF no sistema da Panvel e vincular o convênio “Claro Clube – API”. Depois disso, o benefício é aplicado automaticamente ao informar o CPF nas compras presenciais, ou ao acessar o app/site da Panvel conectado ao cadastro. Quem preferir pode iniciar pelo Minha Claro, entrando no menu Claro Clube para localizar as instruções.

Os descontos não se somam a benefícios concedidos diretamente pela indústria farmacêutica nem aos programas Farmácia Popular e Panvel Infinita. A política vale tanto para compras online quanto nas lojas físicas, sem necessidade de cupons impressos, o que reduz barreiras de acesso e agiliza o atendimento no balcão.

Mais do que uma ação promocional, a parceria amplia o alcance de preços diferenciados em itens essenciais. Em um cenário de custos pressionados, a possibilidade de ativar o convênio por CPF e utilizá-lo em múltiplos canais cria conveniência e previsibilidade para quem precisa manter a terapia em dia ou repor itens do dia a dia.

Em caso de dúvidas, o consumidor pode buscar o benefício diretamente nas unidades da Panvel informando que deseja usar o convênio do Claro Clube ou seguir o passo a passo no Minha Claro (seção Claro Clube) e no aplicativo ou site da Panvel.

