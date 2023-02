Rio Grande do Sul Parcerias entre o Rio Grande do Sul e Israel são tema de encontro

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Experiência do país do Oriente Médio em irrigação agrícola foi um dos assuntos discutidos. (Foto: Arquivo/O Sul)

A experiência de Israel em práticas de irrigação de lavouras esteve na pauta de um encontro entre o vice-governador gaúcho Gabriel Souza e a consulesa para assuntos econômicos de Israel, Yarden Yiftach. Também foram discutidas outras possibilidades de parceria entre o Rio Grande do Sul e o país do Oriente Médio, em setores como agronegócio e inovação tecnológica.

Durante a conversa, Souza disse que há muito a se aprender com os sistemas utilizados pelos israelenses para resolver os problemas ocasionados pela falta de chuva. Ele ressaltou, ainda, a importância de se buscar alternativas para combater os impactos do déficit hídrico:

“Reduzir os danos da estiagem que enfrentamos anualmente e que tanto impacta nossos produtores e nossa economia é um tema que muito nos interessa. Nosso governo entre suas prioridades buscar parcerias e tecnologias para ampliar as condições da agricultura gaúcha”.

Até esta quarta-feira (8), ao menos 266 dos 497 municípios gaúchos declararam situação de emergência devido à estiagem – ou seja, quase 54% do total. Desses, 257 já emitiram decreto com essa finalidade e 125 receberam a homologação por parte dos governos estadual e federal, necessária à obtenção de verbas e outras medidas para atenuar os efeitos do problema.

Avanços

Em novembro do ano passado, o governo gaúcho enviou missão a Israel para conhecer de perto novas tecnologias voltadas à sustentabilidade ambiental produtiva, além de pesquisas em culturas agrícolas e irrigação. O país é reconhecido mundialmente por suas técnicas avançadas e inovadoras em agrotecnologia, aperfeiçoadas pela necessidade em superar a escassez de recursos naturais.

“Trata-se de um país estratégico para o Rio Grande do Sul em termos de ciência e tecnologia”, sublinha a titular da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp. “Fortalecer nossa parceria e possibilidades de colaboração é fundamental para seguirmos avançando.”

O Consulado Israelense no Brasil, por sua vez, já confirmou presença na segunda edição do evento “South Summit Brazil”, de 29 a 31 de março no Cais de Porto Alegre. Ao menos sete empresas do país participarão da feira. “Podemos trabalhar para discutir acordos bilaterais de inovação”, mencionou a representante diplomática Yarden Yiftach.

Também estava na reunião o recém-empossado secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que aproveitou a ocasião para articular a participação de Israel em outras feiras e eventos importantes do calendário gaúcho, como a Expointer, Expodireto e Expoagro:

“Temos oportunidade de aproximar nossas relações e trocar experiências, especialmente na área da inovação com foco na agricultura e, em especial, na irrigação. Israel tem tecnologia avançada na área e podemos construir essa aproximação. Também queremos organizar uma missão gaúcha para participar da Agritech”, disse o titular da pasta, em uma referência à feira israelense, considerada uma das maiores do mundo com foco no agronegócio.

Também participaram do encontro o secretário-adjunto de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Marcio Madalena, o chefe de Inteligência e Novos Mercados da pasta, Joel Maraschin, e representantes da equipe do Gabinete de Projetos Especiais do gabinete do vice-governador, responsável por projetos estratégicos do Estado.

(Marcello Campos)

