Porto Alegre Parceria promove qualificação na área de beleza para mulheres acolhidas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O cursos de qualificação contam com a colaboração do Instituto Embelleze e da sociedade civil. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), firmou termo de colaboração com o Instituto Embelleze para qualificar mulheres que vivem na rede municipal de assistência social para profissões na área de beleza. A assinatura ocorreu nesta quarta-feira (8), data que marca o Dia Internacional das Mulheres.

As primeiras beneficiadas vivem na Casa Lilás, mantida pela prefeitura. “Juntos, oferecemos um horizonte para essas mulheres. O instituto traz a visão do empreendedorismo. Isso é muito importante e potencializa todas as capacidades que o ser humano tem. A Fasc é parceira nessa construção e tenho certeza que tem um caminho muito lindo pela frente”, afirmou Tiago Simon, presidente da Fasc.

A jovem I. Oliveira, de 21 anos, que chegou na Casa Lilás em fevereiro, sonha em ter uma profissão e seguir adiante com sua vida – por isso inicia o curso de designer de sobrancelhas em 18 de março. “É a melhor coisa, porque estou precisando muito para me reerguer. A expectativa é a melhor, pretendo me esforçar bastante, para poder me formar e ser alguma coisa na vida”, destacou.

A coordenadora da Casa Lilás, Raquel Vilche, fala da importância da formação profissional para mulheres acolhidas, muitas vítimas de violência e/ou sem trabalho e renda. “Ofertar a oportunidade de realizar cursos profissionalizantes fortalece o empoderamento para a retomada da independência financeira dessas mulheres”, ponderou.

“Saber que a mulher vai sair do curso cheia de motivação e ser dona da própria vida é muito gratificante”, explicou a diretora do Instituto Embelleze, Eliana Ferri, citando que a escola já auxiliou mais de 20 mil mulheres com cursos na área da beleza.

Aulas

Os cursos de manicure, designer de sobrancelhas ou depilação são ofertados por madrinhas, mulheres da sociedade civil que escolhem a formação e destinam às mulheres, por meio do termo de colaboração entre a Fasc e o Instituto Embelleze. A Fasc encaminha mulheres acompanhas na Rede de Proteção Social de Porto Alegre.

Casa Lilás

O acolhimento institucional no abrigo Casa Lilás Ilê Mulher visa potencializar a autonomia das acolhidas, sendo uma alternativa relevante para mulheres em situações de vulnerabilidade e risco social. São 40 vagas para mulheres e seus filhos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/parceria-promove-qualificacao-na-area-de-beleza-para-mulheres-acolhidas-em-porto-alegre/

Parceria promove qualificação na área de beleza para mulheres acolhidas em Porto Alegre