Olimpíada Paris 2024: Brasil fica fora da final da ginástica rítmica por equipes

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Brasil terminou a competição por equipes em 9º lugar, melhor classificação da ginástica rítmica do país nas Olimpíadas Foto: Ricardo Buffolin/CBG Brasil terminou a competição por equipes em 9º lugar, melhor classificação da ginástica rítmica do país nas Olimpíadas. (Foto: Ricardo Buffolin/CBG) Foto: Ricardo Buffolin/CBG

O Brasil está fora da final da disputa por equipes na ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As oito primeiras colocadas se classificam para a final, que será disputada neste sábado (10), às 10h. As ginastas brasileiras terminaram na 9ª colocação.

O conjunto brasileiro fez sua primeira apresentação, com cinco aros, ao som da música I Wanna Dance With Somebody, da cantora norte-americana Whitney Houston. A arbitragem pontuou as brasileiras com 35.950.

Já na apresentação de bolas e fitas, ao som de um pot-pourri com samba e MPB, a atleta Victoria Borges sentiu dores fortes, que começaram no aquecimento. Ainda assim, ela concluiu a apresentação e deixou a quadra aos prantos. A nota para a apresentação foi bem baixa, 29.950, deixando o Brasil na 6ª colocação geral.

Após a apresentação, Maria Eduarda Arakaki, capitã da equipe brasileira, explicou a lesão de Victoria.

“A Vic estava com dor no tendão, mas controlado. Quando a gente desceu para o aquecimento faltando 10 minutos para o início da prova, ela sentiu uma dor muito forte na panturrilha. Ela recebeu atendimento médico, mas não conseguia fazer muita coisa. A gente fez uma boa série, mas ela não conseguiu fazer o programa. A gente queria entrar em quadra para completar e finalizar nosso trabalho”, disse a atleta.

A equipe brasileira, composta pelas ginastas Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Sofia Pereira e Nicole Pircio, vinha bem na busca pela vaga na final. Ao final da apresentação, todas as atletas deixaram o tablado muito emocionadas. Victoria saiu carregada pelas companheiras.

O Brasil terminou a competição por equipes em 9º lugar. Na primeira fase, as brasileiras ficaram em 4º e tentaram estar entre as oito primeiras equipes para garantir uma vaga na final olímpica. O 9º lugar representa a melhor classificação da ginástica rítmica do Brasil nas Olimpíadas.

