Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

A França planeja enviar soldados para garantir a segurança das Olimpíadas de 2024 em Paris. (Foto: Divulgação)

Como as nações anfitriãs olímpicas anteriores, a França planeja enviar soldados para garantir a segurança das Olimpíadas de 2024 em Paris. Fontes do exército e do governo disseram à agência de notícias AFP, no entanto, que temem que as forças estejam sobrecarregadas.

“É completamente lógico que as forças armadas contribuam para a segurança olímpica. Dado que é um evento excepcional, pode haver uma contribuição excepcional. A verdadeira questão para mim é planejar com antecedência, já que algumas coisas provavelmente acontecerão mais ou menos no último minuto”, disse o chefe do Estado-Maior da Defesa, Thierry Burkhard, aos parlamentares do comitê de defesa na última quinta-feira.

Burkhard organizou a implantação de até 10 mil soldados, combinando com as forças da “Operação Sentinela”, criada após os ataques terroristas de 2015 em Paris.

Os organizadores dos Jogos temem que empresas privadas não consigam recrutar os mais de 20 mil funcionários civis necessários para garantir a segurança olímpica a tempo, pressionando assim o exército a preencher as lacunas.

Um alto funcionário disse à AFP que o comitê organizador dos Jogos “nunca conseguirá recrutar o pessoal de que precisa na segurança privada”. O exército “está comprometido aconteça o que acontecer. Apenas os detalhes de sua missão ainda precisam ser decididos”, disse a fonte, que pediu para não ser identificada.

Embora os oficiais prefiram que suas tropas realizem apenas missões de patrulha e vigilância, “há uma chance de que a ordem chegue para eles fazerem verificações de segurança e filtragem”, disse o funcionário.

Os planos atualmente exigem soldados para proteger os centros de transporte e as principais rotas para os Jogos, enquanto a polícia cobre os acessos aos locais olímpicos e a segurança privada gerencia o acesso e o espaço dentro do cordão. Cerca de 2 mil militares da Força Aérea também protegerão o espaço aéreo sobre Paris, inclusive contra drones.

Apesar disso, muitos esperam uma repetição das Olimpíadas de Londres de 2012, quando o governo inglês teve que enviar 3 mil soldados adicionais dias antes do início das competições, pois as empresas de segurança privada ficaram aquém.

“Se houver apenas um déficit limitado de segurança privada, podemos nos adaptar. Se for enorme, isso será um problema… as Forças Armadas terão que preencher as lacunas”, disse um oficial sênior à AFP.

Os comandantes também terão que encontrar acomodações para soldados mobilizados na região de Paris e já planejam montar cidades de tendas caso sejam necessários reforços.

Denúncia

O coordenador de segurança dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Ziad Khoury, foi suspenso após uma denúncia sobre “comportamento impróprio” em relação a uma mulher durante uma viagem a Londres, informou o Ministério do Interior da França no final de março. Uma investigação administrativa foi iniciada e deve apresentar suas conclusões “dentro de um mês”, segundo o Ministério, confirmando informações do jornal Le Canard enchaîné.

Enquanto isso, Khoury foi suspenso em 21 de março “por precaução” e seu vice assumiu suas funções. Nenhuma queixa foi apresentada contra ele, explicou o Ministério do Interior, que relata comentários impróprios de Khoury em relação a esta mulher.

Segundo uma fonte próxima ao caso, ele já tinha fama de ter comportamento impróprio em relação a mulheres, antes deste incidente na Inglaterra, que data de dezembro de 2021. De acordo com esta fonte, no entanto, nesta fase ele não é alvo de processo criminal.

Ex-governador do departamento de Aisne, Ziad Khoury coordenou a segurança durante a Eurocopa de 2016, realizada na França. As informações são da agência de notícias AFP.

