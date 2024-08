Esporte Paris 2024: prova que deu a medalha de ouro a Rebeca Andrade pode ter mudança no pódio

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

A icônica ginasta Nadia Comaneci entrou em contato com a FIG para pedir revisão de uma das notas da romena Sabrina Voinea. (Foto: Reprodução)

Dois dias após a grande final do solo na ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o pódio da prova que deu o ouro inédito à Rebeca Andrade pode sofrer uma importante mudança. E tudo isso por conta da interferência de um dos maiores nomes da ginástica na história, a romena Nadia Comaneci.

Isso porque a ex-ginasta enviou diversos pedidos de revisão de nota de Sabrina Voinea, compatriota de Nadia, à Federação Internacional de Ginástica (FIG). O pedido foca na perda de um décimo na nota de Voinea, que foi de 13.700. Segundo os romenos, a redução teria sido irregular, aplicada por uma suposta pisada da ginasta fora do tapete. Comaneci publicou um vídeo do momento, tentando mostrar que o calcanhar da ginasta realmente não toca fora do tapete.

A informação foi divulgada pelo portal Euronews Romênia. Segundo o veículo, o presidente da FIG Morinari Watanabe respondeu aos pedidos de Nadia Comaneci e afirmou que fará a revisão do exercício de solo. Nas redes sociais, a ex-atleta também engajou na campanha para que o exercício de Sabrina Voinea fosse reavaliado. No Twitter, questionou um possível movimento onde a romena teria pisado fora do tablado.

“Eu não vejo o calcanhar tocando no chão… e você?”, questiona Nadia Comaneci aos seus seguidores. “Meu grande dilema é Sabrina Voinea, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com a dedução de um décimo. É uma dedução neutra, menos um décimo que geralmente é tirado quando você está fora do tapete”, afirmou Comaneci, segundo o Euronews.

Além da grande estrela do esporte romeno, o presidente do Comitê Olímpico Romeno (ROSC) Mihai Covaliu também entrou em contato com a FIG e pediu reanálise da prova de Sabrina Voinea. “O modo de avaliação da pontuação atribuída e a recusa em apresentar integralmente os motivos ou provas de rejeição da contestação apresentada dentro do prazo previsto pelo regulamento causa graves danos tanto à imagem da ginástica”, declarou Covaliu.

Caso é diferente de ginasta que chegou a celebrar o pódio

Esse caso não é o da ginasta, também romena, Ana Barbosu. A ginasta terminou as apresentações em terceiro e já estava comemorando a medalha de bronze quando então descobriu que os árbitros revisaram a nota da americana Jordan Chiles, que acabou com o bronze.

Tanto Barbosu quanto Voinea tiraram 13.700 em suas apresentações, mas Barbosu estava na frente pelo critério de desempate. Se a nota de Voinea for revisada, ela ficaria com 13.800. Isso a colocaria na terceira colocação, à frente de Barbosu e de Chiles. Já a posição de Rebeca, vencedora do ouro, e a de Simone Biles, segunda colocada, não seriam alteradas.

Paris 2024: prova que deu a medalha de ouro a Rebeca Andrade pode ter mudança no pódio

2024-08-07