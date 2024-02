Esporte Paris-2024: saiba quais seleções do Brasil já têm vaga garantida nos Jogos e qual ainda pode se classificar

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2024

Seleção feminina de rugby já carimbou o passaporte para Paris. (Foto: Reprodução/Brasil Rugby)

O último domingo foi de péssimas notícias para o esporte coletivo brasileiro. Com a derrota para a Argentina no Pré-Olímpico da Venezuela, o futebol masculino do Brasil esgotou suas chances de conquistar vaga nos Jogos Olímpico de Paris-2024, que começam em julho. Já a equipe feminina de basquete perdeu para a Alemanha, em Belém, e também não tem mais chances. O País, porém, já tem seleções garantidas e uma que ainda buscará a classificação.

O futebol feminino foi a primeira modalidade brasileira assegurada na Olimpíada francesa. Em julho de 2022, ainda comandada por Pia Sundhage, a seleção conquistou a vaga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai na semifinal da Copa América, na Colômbia. Quem também conseguiu se garantir foram as donas da casa, que perderam para o Brasil na decisão.

No vôlei, os dois naipes estão classificados para Paris. A equipe feminina assegurou seu lugar em setembro de 2023, na última rodada do Pré-Olímpico do Japão. Venceu as donas da casa por 3 sets a 2 num acirrado confronto direto pela vaga. Segunda colocada do Grupo B, garantiu-se nos Jogos ao lado da Turquia, primeira da chave.

A equipe masculina de vôlei se classificou de maneira suada, no último jogo do Pré-Olímpico do Rio de Janeiro, em outubro. No Maracanãzinho lotado, o Brasil derrotou a Itália no tie-break e carimbou seu passaporte, ao lado da Alemanha.

O time brasileiro que ainda busca assegurar sua participação nos Jogos é o do basquete masculino. O Pré-Olímpico da modalidade acontece entre os dias 2 e 7 de julho, em Riga, na Letônia. A seleção vai jogar contra as equipes de Camarões e Montenegro na primeira fase. Caso seja a primeira do grupo, avança para enfrentar o melhor colocado entre Letônia, Geórgia ou Filipinas. Quem vencer essa partida vai a Paris.

Time Brasil

O Brasil já conta com 154 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris. São 12 vagas no atletismo; 2 em águas abertas; 9 no boxe (5 femininas e 4 masculinas); 2 na canoagem slalom (2 femininas); 1 masculina na Canoagem velocidade; duas no ciclismo estrada (feminina e masculina); 1 no Ciclismo BMX Racing (feminino); 7 na ginástica artística (equipes feminina e masculina); 6 na Ginástica rítmica (equipe e individual) 1 na Ginástica trampolim (feminina); handebol (equipe feminina), 1 no hipismo adestramento, 3 no Hipismo CCE (equipe); 3 no hipismo saltos (equipe), 14 na natação ( feminina e masculina); 1 no Pentatlo moderno (feminino); 12 no rugby (equipe feminina); 2 em saltos ornamentais (feminino e masculino), 3 no surf (1 no feminino e 2 no masculino); 1 no taekwondo (feminino até 67Kg); 1 no tênis (feminino); 6 no tênis de mesa (feminino e masculino); 2 no tiro com arco (feminino e masculino); 1 no tiro esportivo (masculino); 1 no triatlo (masculino), e 4 na vela (feminino e masculino).

