Olimpíada Paris 2024: saiba quanto cada medalhista brasileiro da Olimpíada conquistou em seguidores nas redes sociais

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

A judoca Beatriz Souza, medalhista de ouro, teve um aumento incrível em seus seguidores, de 11,4 mil para 3,3 milhões. (Foto: Reprodução)

Os medalhistas brasileiros da Olimpíada de Paris não apenas levaram para casa suas medalhas, mas também conquistaram uma legião de novos seguidores nas redes sociais. As vitórias e as performances emocionantes elevaram seus perfis, refletindo o impacto de suas conquistas no público. Alguns atletas viram aumentos exponenciais em suas bases de seguidores.

Campeã olímpica de judô, Beatriz Souza também foi a medalha de ouro no aumento percentual de seguidores. Antes das Olimpíadas, Beatriz tinha 11,4 mil seguidores. Após subir no lugar mais alto do pódio, seu número de seguidores disparou para 3,3 milhões.

As ginastas Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Julia Soares, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira, que brilharam em Paris, também viram seus seguidores subirem. Todas elas ultrapassaram a marca de 1 milhão após a participação nas Olimpíadas. Confira abaixo.

– Gabriel Medina: Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina aumentou sua base de seguidores de 11,4 milhões para 14 milhões após sua participação nas Olimpíadas de Paris e a conquista da medalha de bronze.

– Rebeca Andrade: A ginasta Rebeca Andrade viu um crescimento explosivo em suas redes sociais, passando de 2,7 milhões para 10,6 milhões de seguidores. Ela encantou o público e garantiu uma medalha de ouro no solo, de prata no individual geral e no salto e de bronze na disputa por equipes.

– Rayssa Leal: A skatista Rayssa Leal, de 16 anos, conhecida como “Fadinha”, aumentou seus seguidores de 6,4 milhões para 9,1 milhões com a medalha de bronze.

– Flavia Saraiva: A ginasta Flavia Saraiva viu seus seguidores subirem de 1,1 milhão para 4,8 milhões. Ela ganhou uma medalha de bronze na disputa por equipes.

– Beatriz Souza: A judoca Beatriz Souza, medalhista de ouro, teve um aumento incrível em seus seguidores, de 11,4 mil para 3,3 milhões. Sua conquista no tatame atraiu uma enorme base de fãs, destacando sua ascensão meteórica nas redes sociais.

– Julia Soares: A ginasta Julia Soares aumentou sua base de seguidores de 51 mil para 2,6 milhões após suas performances em Paris. Ela ganhou uma medalha de bronze na disputa por equipes.

– Lorrane Oliveira: Lorrane Oliveira, também ginasta, viu seus seguidores crescerem de 143 mil para 1,9 milhão. Ela ganhou uma medalha de bronze na disputa por equipes.

– Jade Barbosa: A experiente ginasta Jade Barbosa aumentou seus seguidores de 757 mil para 1,8 milhão após sua participação em Paris. Ela ganhou uma medalha de bronze na disputa por equipes.

– Tatiana Weston-Webb: A surfista Tatiana Weston-Webb, que ficou com a medalha de prata do surfe feminino, viu seus seguidores crescerem de 644 mil para 1,2 milhão.

– Rafaela Silva: A judoca Rafaela Silva, medalhista de bronze na disputa por equipes, aumentou seus seguidores de 31 mil para 683 mil.

– Larissa Pimenta: Larissa Pimenta, também do judô, viu um crescimento significativo em seus seguidores, de 60 mil para 471 mil após garantir uma medalha de bronze na disputa individual e por equipes mistas.

– Caio Bonfim: Caio Bonfim, que ficou com a medalha de prata na marcha atlética, aumentou seus seguidores de 15 mil para 454 mil após sua participação nas Olimpíadas.

– Willian Lima: O judoca Willian Lima viu seus seguidores crescerem de 24 mil para 408 mil. Suas conquistas em Paris atraíram uma nova base de fãs. Ele ganhou a medalha de prata na disputa individual e a de bronze na disputa por equipes mista.

– Augusto Akio: O skatista Augusto Akio aumentou sua base de seguidores de 67 ,oç para 333 mil após sua performance nas Olimpíadas. Ele ganhou uma medalha de bronze no skate park.

– Beatriz Ferreira: A boxeadora Beatriz Ferreira viu seus seguidores crescerem de 121 mil para 317 mil após sua participação em Paris. Ela ficou com a medalha de bronze.

– Rafael Macedo: O judoca Rafael Macedo aumentou seus seguidores de 35 mil para 144 mil. Ele ganhou a medalha de bronze na disputa por equipes mista.

– Rafael Silva: Conhecido como “Baby”, o judoca Rafael Silva viu seus seguidores crescerem de 72 mil para 119 mil. Ele ganhou a medalha de bronze na disputa por equipes mista.

– Ketleyn Quadros: A judoca Ketleyn Quadros aumentou sua base de seguidores de 48 mil para 106 mil após sua participação nas Olimpíadas. Ela ganhou a medalha de bronze na disputa por equipes mista.

– Daniel Cargnin: Daniel Cargnin, também judoca, viu seus seguidores crescerem de 73 mil para 104 mil. Ele ganhou a medalha de bronze na disputa por equipes mista.

– Léo Gonçalves: O judoca Léo Gonçalves aumentou seus seguidores de 32 mil para 59 mil. Ele ganhou a medalha de bronze na disputa por equipes mista.

– Guilherme Schimidt: O judoca Guilherme Schimidt viu seus seguidores crescerem de 24 mil para 47,6 mil. Ele ganhou a medalha de bronze na disputa por equipes mista. As informações são do jornal Extra.

2024-08-08