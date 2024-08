Olimpíada Paris 2024: saiba quem deve cantar no encerramento dos Jogos Olímpicos neste domingo

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris será neste domingo (11) no Stade de France, em Saint-Denis. (Foto: Divulgação)

A cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris será neste domingo (11). De acordo com fontes da revista Variety, espera-se que Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers façam suas apresentações no evento. Segundo a publicação, os três artistas serão vistos em Los Angeles em uma mistura de apresentações pré-gravadas e ao vivo. O produtor Ben Winston está coordenando com os produtores franceses a Cerimônia de Encerramento.

Vale destacar que as tensões estão altas em torno de eventos de música ao vivo esta semana, depois que as autoridades austríacas alertaram sobre um plano de ataque terrorista durante os shows de Taylor Swift em Viena com sua The Eras Tour.

Na Cerimônia de Encerramento, as apresentações musicais de Los Angeles deverão começar após a participação de Tom Cruise. O ator conhecido pela franquia dos filmes Missão: Impossível, saltará em sua motocicleta para um dia normal de manobras que desafiam a morte na França, antes de se lançar em uma sequência pré-gravada que o verá cair de paraquedas ao lado do icônico letreiro de Hollywood.

Vale lembrar que a próxima edição será na cidade de Los Angeles, os Jogos Olímpicos de Verão, que acontecerão de 14 a 30 de julho de 2028.

A cerimônia de encerramento começará às 16h (horário de Brasília) no Stade de France, o estádio nacional do país, onde foram realizados eventos de rúgbi de sete e atletismo.

Tony Estanguet, presidente do comitê Paris 2024, afirmou que a cerimônia será “solene e emocionante, mas também será um momento de celebração… Inovadora, surpreendente e brilhante, essas cerimônias já prometem ser muito impactantes.”

Thomas Jolly, o mesmo diretor criativo responsável pela cerimônia de abertura intitulou o show de encerramento como “Records” (Recordes). Os artistas incluirão acrobatas, circenses, dançarinos, ginastas e bailarinos aéreos, que deverão se apresentar sobre estruturas metálicas que representam os anéis olímpicos. A cerimônia também incluirá o tradicional desfile de bandeiras e atletas, discursos, uma última cerimônia de entrega de medalhas e a extinção da chama olímpica, antes da bandeira olímpica ser entregue cerimonialmente a Los Angeles, que sediará os jogos de verão em 2028. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, estará presente na cerimônia.

Paris 2024: saiba quem deve cantar no encerramento dos Jogos Olímpicos neste domingo

2024-08-10

2024-08-10