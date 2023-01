Notícias Parlamentares bolsonaristas viajam para os Estados Unidos para participar de ato contra o aborto

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Aliada próxima a Bolsonaro, Carla Zambelli (PL-SP), também viajou para os Estados Unidos. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

Ao menos dois parlamentares do Brasil indicaram que foram até Washington, capital dos Estados Unidos, participar da “March For Life”, uma manifestação de cunho conservador, contra o aborto e exigindo regras mais duras para mulheres que tentam fazer a operação. A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) e o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), ambos da base de apoio do governo de Jair Bolsonaro no Congresso, ou participaram nas ruas da manifestação, ou deram sua visão crítica em eventos fechados dos organizadores.

A visita desses congressistas aos EUA acontece no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece no país, em meio às suspeitas de ter envolvimento com os atos extremistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro.

Um dos parlamentares que foi a Washington participar da marcha contra o aborto, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) afirmou participar do evento “há mais de 10 anos, mesmo antes de ser político. Muitos parlamentares vão”. Ele destacou ainda ter pago todas despesas da viagem com recursos próprios. Girão negou ter se encontrado com o ex-presidente, bem como disse não ter informação sobre a presença de Bolsonaro na marcha de sexta.

Apesar de afirmar ser um senador independente pelo estado do Ceará, sua atuação é constantemente associada aos interesses de Jair Bolsonaro – como ocorreu durante a CPI da Covid, quando o senador foi um dos mais alinhados ao discurso presidencial.

Postagens em redes sociais indicam que Girão participou de rodas de discussão a portas fechadas sobre o tema. “Honra e alegria ter compartilhado um pouco da experiência de nosso movimento pró-vida no Brasil que hoje é símbolo internacional”, escreveu o senador.

Carla Zambelli

Aliada próxima a Bolsonaro, a deputada federal, Carla Zambelli (PL-SP), também embarcou para os Estados Unidos a fim de participar da manifestação conservadora na capital americana. Zambelli teria avisado a presidência da Câmara dos Deputados sobre a viagem e que custearia as despesas do próprio bolso.

Zambelli, ideologicamente mais alinhada com Bolsonaro e uma das mais aguerridas defensoras do presidente, esteve nas ruas acompanhando a manifestação – que ocorre anualmente em 21 de janeiro, data onde há 49 anos a corte americana definiu o direito ao aborto voluntário da gravidez, com base no direito à privacidade. A deputada postou um vídeo em suas rede sociais onde indica marchar com outros manifestantes norte-americanos.

A parlamentar brasileira, que presidiu a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados em 2021, também esteve no Trump International Hotel, empreendimento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (2017-2020). Lá se organizou um jantar pela “March For Life”.

