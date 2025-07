Economia Parlamentares dizem que “tarifaço” de Trump contra o Brasil tem participação da família Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Congressistas afirmam que taxação de 50% sobre exportações brasileiras foi articulada com apoio de aliados de Bolsonaro nos EUA. (Foto: Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Parlamentares governistas reagiram com indignação à decisão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto. Para deputados da base do governo e da oposição ao bolsonarismo, a medida tem motivação política e foi influenciada diretamente pela família Bolsonaro.

Já líderes da oposição criticaram Lula e disseram que o “tarifaço” é fruto da política externa “ideológica” do presidente.

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que a medida é um ataque ao País, não a um governo:

“Nossa soberania não é negociável. A decisão deplorável de Trump, de quem Bolsonaro lambe as botas, não é contra um governo, é contra o Brasil. Enquanto o bolsonarismo ri e aplaude de boné MAGA (Make America Great Again), trabalharemos no diálogo diplomático para reverter as consequências desse ato insano.”

Em outra publicação, o senador ironizou a postura do ex-presidente brasileiro:

“Bolsonaro bate continência para a bandeira dos EUA e, junto com a sua turma, veste o boné de Trump, o cara que prejudica o Brasil com sobretaxas exorbitantes. Isso é o bolsonarismo: jogar e torcer contra o Brasil.”

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que a tarifa anunciada por Trump não tem justificativa econômica, mas representa uma interferência nos assuntos internos do Brasil.

“Cadê os capachos do imperador Trump depois da taxação de 50% sobre todos os produtos brasileiros? A explicação não é econômica, é política. É interferência na soberania nacional, no Judiciário brasileiro, e defesa do golpista Bolsonaro que vai para a cadeia. É uma exigência descabida”, escreveu Valente.

Em publicação nas redes sociais, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) também criticou duramente os bolsonaristas. Segundo ele, os que apoiam Trump são “quinta-coluna” e atuam contra o País.

“VIRA-LATAS – É assim que devem ser chamados todos aqueles que se ajoelham diante do ataque à democracia e soberania brasileira realizado por Donald Trump. Eles, que se autodeclaram patriotas, são, na verdade, quinta-coluna e trabalham contra o Brasil”, escreveu.

Mais cedo, antes do anúncio oficial do “tarifaço”, jornalistas perguntaram para o presidente Lula o que ele achava da medida. A primeira-dama, Janja da Silva, que estava ao lado, exclamou: “Ai, cadê meus vira-latas?”. Ela justificou que se referia a bolsonaristas que apoiam Trump contra Brasil.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), classificou a situação como “gravíssima” e acusou diretamente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas de estarem por trás da retaliação comercial.

“GRAVÍSSIMO. Trump taxou produtos brasileiros em 50%. Toda a justificativa para retaliar o Brasil é política, numa tese de defesa do Bolsonaro como perseguido político. Os vira-latas bolsonaristas conseguiram. Penso que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio devem estar muito felizes em prejudicar o Brasil, nossa economia e nossos empregos. Nós defendemos o Brasil e nossa soberania. Eles são uns traidores!”, publicou.

Oposição

Também nas redes sociais, o senador de oposição Ciro Nogueira (PP-PI) criticou a política externa de Lula.

“O senhor está satisfeito agora?”, escreveu Ciro. “O senhor declarou apoio à opositora do então candidato Trump. Era o melhor para o Brasil? Não. Mas o senhor preferiu colocar a ideologia acima do interesse do povo”, completou.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) adotou a mesma linha:

“Parabéns, Lula, você conseguiu ferrar o Brasil! Você está com raiva dos brasileiros? Seu anti-patriotismo não tem limites! Depois de tantas ações provocando a maior democracia do mundo, tá aí o resultado do vexame da sua política internacional ideologizada”, escreveu.

Carta

A carta enviada por Trump ao presidente Lula cita diretamente Jair Bolsonaro e classifica como “vergonha internacional” o julgamento do ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal. O republicano também acusa o Brasil — sem apresentar provas — de censurar empresas americanas de redes sociais.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) afirmou que não esperava a medida e que as negociações com os EUA se concentravam na proposta de uma tarifa de 10% sobre países do Brics — sem qualquer sinal de que o Brasil seria alvo de uma sobretaxa geral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/parlamentares-dizem-que-tarifaco-de-trump-contra-o-brasil-tem-participacao-da-familia-bolsonaro-2/

Parlamentares dizem que “tarifaço” de Trump contra o Brasil tem participação da família Bolsonaro

2025-07-09