Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali devem aparecer constantemente para tirar fotos com os visitantes Foto: Divulgação Os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali devem aparecer constantemente para tirar fotos com os visitantes (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O parque temático da Turma da Mônica em Gramado, na Serra Gaúcha, será inaugurado somente a partir de 13 de outubro, mas já é possível comprar ingressos com preços especiais.

Com atrações para toda a família, a Vila da Mônica pretende estimular brincadeiras interativas e terá cerca de 30 atrações, como roda-gigante, carrossel, e uma releitura do bairro do Limoeiro, onde se passa a história da Turma da Mônica nos quadrinhos.

Os visitantes também poderão desfrutar de espaços como praça de alimentação, que oferece opções como pizzaria, hamburgueria e frutaria. O local contará também com estacionamento para 300 carros.

Os personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali devem aparecer constantemente para tirar fotos com os visitantes.

O novo parque de Gramado vai ocupar uma área de quase 11 mil m² em um terreno à margem da RS-235, no bairro Carazal, e contou com um investimento que deve chegar a R$ 60 milhões, gerando quase 200 empregos diretos entre as fases de construção e operação.

A Vila da Mônica também será o primeiro parque da América Latina com as certificações LEED Well e Green Building, que o credenciam pela consciência ambiental.

A abertura do parque temático da Mônica em está prevista para 13 de outubro. O parque funcionará todos os dias das 10h às 17h.

Os ingressos estão à venda no site (www.viladamonica.com.br) com preços promocionais, que dará direito a uma pelúcia do coelhinho Sansão. As entradas custam de R$ 89 a R$ 149 para compras feitas até 1º de outubro. Após estada data, o ingresso custará R$ 179. Os ingressos comprados na bilheteria terão outros valores ainda não divulgados.

