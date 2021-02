Porto Alegre Parque Germânia abrigará o acervo de biblioteca da Secretaria do Meio Ambiente

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Livros serão transferidos para um prédio dentro do parque, que será reformado. (Foto: SMAMS/PMPA)

A Biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), está de mudança. O acervo será transferido para o Parque Germânia até o final deste semestre, para facilitar o acesso da população ao vasto material.

Está sendo elaborado um projeto de reforma para uma edificação que está desocupada dentro do parque, onde deverão ser feitas adaptações não só para abrigar os livros, mas também para que o espaço seja adequado à leitura e área infantil.

A proposta é que, futuramente, possam ainda ser realizados eventos para maior interação da comunidade com o espaço aberto do parque e a literatura, de modo que o público que utiliza a biblioteca seja ampliado. Além disso, será uma forma de democratizar o acesso ao conhecimento.

A medida vai permitir que a equipe do Escritório de Licenciamento seja alocada no prédio da rua Luiz Voelcker (sede da Smamus), junto com as demais unidades. Com isso, serão economizados cerca de R$ 150 mil por mês em pagamento do aluguel do prédio onde funciona a área de licenciamentos, na avenida Júlio de Castilhos, no Centro Histórico.

