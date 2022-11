Porto Alegre Parque Pontal será entregue à população de Porto Alegre neste sábado

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

O espaço está localizado na avenida Padre Cacique, zona sul da capital. (Foto: PMPA)

A população de Porto Alegre passa a ter mais uma opção de lazer ao ar livre, a partir deste sábado (26). O Parque Pontal, localizado na avenida Padre Cacique, Zona Sul da capital, será aberto ao público ao meio-dia. Antes, a partir das 10h, o prefeito Sebastião Melo e autoridades fazem uma visita ao espaço que tem área total de 29 mil metros quadrados e 700 metros de Orla do Guaíba.

O parque é uma contrapartida legal à instalação do complexo multiuso que inclui shopping center, hotel, centro de eventos e hub de saúde. O Pontal será o 11º parque da cidade e a entrega faz parte das comemorações dos 250 anos de Porto Alegre.

Consulta pública – A consulta pública sobre o projeto de concessão dos serviços públicos de operação, administração, manutenção, implantação, reforma e melhoramento dos Parques Farroupilha e Calçadão do Lami (Lote 1) e Marinha do Brasil e Trecho 3 da Orla do Guaíba (Lote 2) encerrou nesta semana. As contribuições e apontamentos foram enviados até as 23h59 de quinta-feira, por meio de plataforma on-line ou planilha eletrônica.

Depois de colhidas as sugestões da sociedade civil, o tema passará por reanálise da Procuradoria-Geral do Município (PGM). A etapa seguinte é o envio para apontamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O órgão tem prazo de três meses para fazer a avaliação. Só depois desse período, os editais serão abertos para atrair empresas interessadas em explorar economicamente os tradicionais espaços de lazer da cidade.

