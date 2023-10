Geral Parte dos brasileiros na Faixa de Gaza está abrigada em escola católica

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Embaixada do Brasil na Palestina divulgou as primeiras imagens da escola católica na Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embaixada do Brasil na Palestina divulgou nessa quinta-feira (12) as primeiras imagens de uma escola católica na Faixa de Gaza que está sendo utilizada para abrigar brasileiros. Segundo o embaixador Alessandro Candeas, 13 brasileiros estão no local.

Em um dos vídeos divulgados, Bader Monir, uma criança de 11 anos, diz que se sente seguro no abrigo. “Aqui, a gente não pode morrer. Aqui, o chão é limpo, tudo é limpo. Essa escola é muito melhor pra mim do que ficar de casa”, disse o menino.

De acordo com a embaixada, Bader está há cinco meses em Gaza. Antes disso, morou em São Paulo. Ele está no abrigo com dois irmãos, de 9 e 4 anos de idade. A família, composta por cinco pessoas, tem cidadanias palestina e brasileira.

O governo do Brasil negocia com o Egito a formação de um corredor humanitário para retirar brasileiros de Gaza, o que ainda não foi autorizado pelas autoridades egípcias.

A Faixa de Gaza, controlada pelo grupo terrorista Hamas, vem sendo alvo de bombardeios por parte de Israel, uma resposta ao ataque-surpresa feito pelo Hamas contra o território israelense no último sábado (7).

De acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, o Brasil comunicou às autoridades israelenses que a escola católica na Faixa de Gaza está sendo utilizada como abrigo e pediu que o local não seja bombardeado.

À TV Globo, Candeas informou que a embaixada brasileira oferece atendimento psicológico virtual à comunidade, “para atenuar as consequências dos bombardeios constantes sobre a saúde mental dos brasileiros afetados, sobretudo crianças”.

A embaixada brasileira na Palestina também informou que conseguiu cobertores, colchões e alimentos para os abrigados.

Em uma das gravações divulgadas pela embaixada, é possível ver crianças jogando futebol. Em outra, meninos brincam com um piano. A escola conta com banheiros e salas que podem ser utilizadas como dormitórios. De acordo com a embaixada, os brasileiros jantaram queijo, pão, geleia e carne.

Ao todo, 22 brasileiros em Gaza manifestaram vontade de voltar ao Brasil, para escapar do conflito entre Hamas e Israel.

Avião de resgate

O governo federal enviou nesta quinta-feira (12) a aeronave VC-2 (Embraer 190) da Presidência da República para resgatar brasileiros que estão em Gaza. O avião irá para Roma, na Itália, de onde aguardará autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que pediram repatriação e estão no lado palestino do conflito no Oriente Médio.

O acionamento foi feito em caráter de urgência. O objetivo é deslocar os 22 brasileiros que estão em Gaza e manifestaram interesse em retornar ao Brasil.

Com capacidade para 40 passageiros, o avião presidencial foi cedido especialmente para a missão. A decolagem ocorreu na Base Aérea de Brasília, às 16h30. No caminho, a aeronave fará uma parada técnica em Cabo Verde e aterrissará em Roma por volta das 6h desta sexta-feira (13, no horário local).

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já entrou em contato ontem com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/parte-dos-brasileiros-na-faixa-de-gaza-esta-abrigada-em-escola-catolica/

Parte dos brasileiros na Faixa de Gaza está abrigada em escola católica

2023-10-12