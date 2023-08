Rio Grande do Sul Participação de indígenas em episídio da história gaúcha é tema de concurso escolar

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Iniciativa da Associação dos Servidores da Justiça tem como foco as histórias em quadrinhos. (Foto: EBC)

Termina neste domingo (20) o prazo de inscrição de escolas públicas de Porto Alegre e Região Metropolitana no concurso cultural de histórias em quadrinhos sobre a participação dos indígens na “Revolução Federalista” protagonizada por ximangos e maragatos em 1923. A iniciativa é do Departamento de Tradições Gaúchas da Associação dos Servidores da Justiça (ASJ) do Rio Grande do Sul.

Último conflito armado em solo gaúcho, a Revolução agora centenária foi escolhida como tema dos Festejos Farroupilhas e do Acampamento Farroupilha deste ano. A programação temática está marcada para o período de 1º a 20 de setembro em diversas regiões do Estado.

O certame – intitulado “A Revolta dos Esquecidos” – permite que cada instituição de ensino concorra com até três trabalhos. Uma comissão julgadora da ASHJ definirá as escolas finalistas, que apresentarão seus projetos em piquete instalado no Parque da Harmonia, conforme cronograma detalhado a seguir.

A divulgação dos selecionados será realizada até o dia 30 de agosto, ao passo que o resultado deve ser conhecido em 14 de setembro. Como prêmio, a turma vencedora ganhará um passeio à Sede Campestre da entidade, com despesas de transporte, recreação e alimentação patricinadas para até 50 crianças.

Gibi

Para inspirar os estudantes nesta aventura de resgate da história do Rio Grande do Sul, está sendo distribuído o gibi “As Aventuras de Tapera”, com ilustrações do artista gaúcho Juska. Uma versão digital já está disponível no site asjrs.org.br. Presidente da Associação e patrão do Departamento de Tradições Gaúchas, Paulo Olympio explica:

“Por meio das desventuras do estudante Tapera, a publicação pretende fomentar a reflexão sobre a importância de se reconhecer e preservar a diversidade étnica e cultural. A jornada do personagem resssalta o fato de que a História deixou de fora protagonistas como os indígenas e que é preciso investir no resgate dessa memória para se dar voz a todos aqueles que estão no cerne da formação do Rio Grande do Sul”.

Cronograma

– Até 20/8: inscrição de trabalhos.

– Até 30/8: divulgação de finalistas.

– 11/9: apresentação do finalista “A”.

– 12/9: apresentação do finalista “B”.

– 13/9: apresentação do finalista “C”.

– 14/9: divulgação do vencedor.

(Marcello Campos)

