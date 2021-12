Geral Participante de reality é expulso de boate de Santa Catarina após ser flagrado fazendo sexo em banheiro

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

Thiago Rocha em vídeo sendo abordado por seguranças dentro de casa noturna. (Foto: Reprodução)

Thiago Rocha, que participou do reality show “Casamento às Cegas Brasil”, foi expulso de uma casa noturna em São José, na Grande Florianópolis (SC), após ser flagrado fazendo sexo no banheiro do estabelecimento. Pelas redes sociais e em entrevista ao portal de notícias G1, ele confirmou o caso que ocorreu na noite de domingo (26).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma discussão entre Rocha e seguranças da Don 242 Club, que fica no bairro Kobrasol. Em um momento, um dos seguranças dá uma “gravata” no pescoço do homem.

A casa noturna, Don 242 Club, informou que o participante do reality foi flagrado tendo relações sexuais no banheiro feminino por volta de 1h45min por uma garçonete. Segundo o estabelecimento, Thiago “investiu contra a equipe de segurança do local”.

“Nesse momento pedi para que Thiago se vestisse e me acompanhasse até o caixa. O mesmo investiu contra a equipe ainda despido de roupas, então, tive que ser um pouco mais enérgico […] Já na rua, tivemos várias alterações com Thiago, várias vezes tentando investir contra nossa equipe, e um certo momento até acerta um soco no rosto de um dos seguranças. Após muita discussão e empurrões, conseguimos acertar todas as comandas dos envolvidos e gerar o bloqueio por tempo indeterminado de Thiago e seus amigos”, informou o responsável pela casa noturna, por meio de nota.

O catarinense afirmou que não irá fazer boletim de ocorrência sobre a confusão. “Já passou”, disse. Segundo Thiago, ele estava na boate com os amigos e conheceu uma mulher. Os dois ficaram e depois foram para o banheiro. No local, seguranças flagraram o casal fazendo sexo. “Não me arrependo, faria tudo de novo, com certeza, mas para deixar a ressalva aqui que essa turma de segurança não tem a tática, não sabe aplicar uma ‘gravata’ e saber a hora de soltar. Eles vão matar alguém, já mataram algumas vezes, vão continuar matando porque, infelizmente, os seguranças dessas baladas não têm treinamento nenhum”, disse. As informações são do portal de notícias G1.

