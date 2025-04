Notícias Partido de Bolsonaro vira esperança do PSOL para salvar o deputado federal Glauber Braga

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Conselho de Ética aprovou a cassação do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) . (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, se tornou esperança de integrantes do PSOL para tentar salvar o mandato do deputado Glauber Braga, após o Conselho de Ética da Câmara aprovar o parecer que pede a cassação do psolista. A informação é da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

De acordo com a publicação, deputados de esquerda devem procurar lideranças do PL para defender a tese de que a cassação de Glauber pode abrir um precedente perigoso na Câmara, que poderia atingir parlamentares bolsonaristas.

Antes da votação no Conselho de Ética, aliados de Glauber avaliavam que uma ala do PL poderia defender uma pena mais branda que a cassação, mas essa ala da sigla de Bolsonaro recuou.

Na avaliação de lideranças do PSOL, o PL teria recuado por conta de uma articulação do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), acusado por Glauber de tentar cassar o mandato do psolista.

Aliados do Glauber entendem que Lira estaria ajudando o PL a avançar o Projeto de Lei da Anistia aos condenados nos atos golpistas do dia 8 de Janeiro na Câmara.

Negativa

O ex-presidente da Casa, porém, tem negado qualquer envolvimento no processo.

“De minha parte, refuto veementemente mais essa acusação ilegítima por parte do deputado Glauber Braga e ressalto que qualquer insinuação da prática de irregularidades, descasada de elemento concreto de prova que a sustente, dará ensejo à adoção das medidas judiciais cabíveis”, diz Lira em nota divulgada à imprensa.

2025-04-13

2025-04-13