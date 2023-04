Política Partido do presidente da Câmara dos Deputados surpreende o governo e fecha acordo para formar “superbloco” com 175 parlamentares, o maior da Casa

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

Com a criação do novo bloco, a prioridade para indicações para os colegiados passam a ser do grupo do presidente da Câmara. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O PP, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), fechou um acordo e anunciou nessa quarta-feira (12) a formação do maior bloco partidário da Casa, com 175 parlamentares.

O “superbloco” será composto por PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e pela federação Cidadania-PSDB.

A criação do bloco é uma reação do grupo do presidente da Câmara à formação, no fim do mês passado, de outro conjunto de partidos – composto por MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC e que tem 142 integrantes.

Este último bloco, até então o maior da Casa, era visto pelo Palácio do Planalto como início de um contraponto ao poder de Arthur Lira na Câmara.

Os blocos parlamentares são formados por dois ou mais partidos para atuar conjuntamente na Casa. Têm líderes em comum e influenciam, por exemplo, na distribuição de cargos e comando de comissões.

Com a criação do novo bloco, a prioridade para indicações para os colegiados, inclusive os mistos que analisam medidas provisórias, passam a ser do grupo do presidente da Câmara.

Essa negociação foi vista como uma demonstração de força de Lira e surpreendeu o Palácio do Planalto, que apostava que ele não teria condições de criar um grupo maior do que o formado anteriormente.

Governabilidade

Segundo o líder escolhido do bloco, deputado Felipe Carreras (PSB-PE), um dos objetivos da aliança é dar governabilidade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Vamos iniciar a largada desse bloco simbolizando que é um bloco que vai procurar ajudar o presidente Lula a pavimentar governabilidade e ter uma base sólida aqui na Câmara. Isso tem que ficar muito registrado”, afirmou Carreras.

O líder do PDT, André Figueiredo (CE), afirmou que apesar das diferenças históricas e ideológicas entre as siglas, em especial nas questões de política regional, há convergência em relação à pauta prioritária do Congresso, como o novo teto de gastos. O deputado leu um manifesto de criação do grupo.

“Todos esses partidos têm uma convergência com a pauta democrática e queremos, claro, trazer uma frente ampla que garanta a governabilidade para o governo federal e que nós tenhamos aqui dentro do Parlamento esse ponto de consenso em pautas que sejam importantes para o Brasil”, disse Figueiredo.

No anúncio, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), declarou que haverá uma alternância na liderança do bloco, que começará com o comando de Felipe Carreras.

“Esse colegiado tomará decisões e será coordenado por um rodízio de líderes, a ser iniciado por líderes experientes, compromissados com essa Casa e que estão mais afinados com o governo, no sentido de que as pautas prioritárias do país constituem as medidas provisórias em tramitação e alguns projetos com urgência constitucional”, afirmou Nascimento.

Ele disse que o novo superbloco não tem interesse em criar “qualquer tipo de celeuma” com o governo petista. Segundo os líderes partidários, o bloco chegará a 175 deputados com a adesão de 2 congressistas a siglas do grupo. Atualmente, a soma das bancadas dos partidos integrantes é de 173 deputados.

