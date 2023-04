Política Partido Novo quer suspender ato do Ministério da Justiça sobre redes sociais

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

"Uma criança vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas", afirmou Flávio Dino ao anunciar a medida. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A bancada do partido Novo na Câmara apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar os efeitos da portaria editada na última quarta-feira (12) pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública que busca responsabilizar as plataformas digitais por conteúdo que faça apologia à violência nas escolas.

O texto é assinado pelos três parlamentares da sigla — Adriana Ventura (SP), Gilson Marques (SC) e Marcel Van Hattem (RS) —, mas há integrantes da Frente Digital dispostos a apoiar a derrubada.

A medida foi anunciada no mesmo dia pelo titular da pasta, Flávio Dino, diante do que o ministro chamou de “situação emergencial que tem gerado uma epidemia de ataques, ameaças de ataques, bem como também de difusão de pânico no seio das famílias e das escolas.”

“Uma criança vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas”, afirmou Dino.

Com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), a portaria prevê punições administrativas, como multas e até suspensão do serviço, caso não sejam tomadas ações pelas plataformas em suas redes sociais para coibir a disseminação de ameaças a unidades escolares, como remoção de conteúdo ou ajustes nos algoritmos que sugerem as publicações aos usuários.

O texto também determina o compartilhamento com autoridades de dados que possam identificar os autores de ameaças.

As medidas foram tomadas após dois casos — um em São Paulo, outro em Blumenau (SC) — em que morreram uma professora da rede pública paulista e quatro crianças que frequentavam uma creche particular catarinense.

Para fontes ligadas às plataformas responsáveis pelas redes sociais, mas também para especialistas em comunicação digital, haveria exageros na ação do governo e uma “generalização” de condutas entre as diferentes empresas.

Causou má impressão tanto entre integrantes do poder público quanto entre representantes das companhias a fala de uma profissional estrangeira do Twitter, em reunião na segunda (10), na qual ela afirmou que um perfil com alusão ao autor de um ataque em escola não feria os termos de uso da plataforma — a empresa passa por um drástico enxugamento de pessoal desde que passou a ser controlada pelo bilionário Elon Musk.

Por outro lado, integrantes dos Três Poderes (governo, Congresso Nacional e Judiciário) cobram ações mais efetivas das plataformas no combate à disseminação de desinformação e de discurso de ódio e incitação à violência, principalmente após os atentados golpistas de 8 de Janeiro e os ataques às escolas nas últimas semanas.

A argumentação contra a portaria de Dino é de que há usurpação de poder – ou seja, que seria prerrogativa do Legislativo, e não do Executivo, prever as medidas contra as plataformas digitais incluídas no texto.

Outro ponto a ser questionado são as previsões legais usadas pelo Ministério da Justiça, como o Código de Defesa do Consumidor, para embasar as punições contra as empresas.

O compartilhamento de dados, que é submetido a outras legislações, como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, também é um ponto sensível da portaria da Justiça.

Temas como a atuação das plataformas na moderação de conteúdo e ajuste dos algoritmos responsáveis pela disseminação de postagens também é objeto de discussão do PL 2630, sob relatoria do deputado Orlando Silva (PC do B-SP).

Havia uma expectativa de que as medidas de enfrentamento à ameaça de violência nas escolas fosse incluído nesse texto, chamado de PL das Fake News, mas a portaria antecipa a adoção de parte das medidas — e da reação contrária das plataformas e de organizações da sociedade civil defensoras de um debate amplo sobre o ambiente digital.

