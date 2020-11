Política Partidos do Centrão irão comandar quase metade dos municípios brasileiros

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Entre os dez partidos que formam o grupo, PP, PSD e PL são as legendas com o maior número de prefeituras Foto: José Cruz/Agência Brasil Entre os dez partidos que formam o grupo, PP, PSD e PL são as legendas com o maior número de prefeituras. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O grupo de partidos que formam o chamado Centrão, base política na Câmara dos Deputados do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), vai administrar mais de 2,4 mil municípios brasileiros a partir de 2021, o equivalente a 45% das cidades do País.

O número de moradores nesses municípios (cerca de 73 milhões de pessoas), por sua vez, representa aproximadamente 35% da população do Brasil.

Entre os dez partidos que formam o grupo, PP, PSD e PL são as legendas com o maior número de prefeituras. Mas a diferença é pequena. Enquanto o PP venceu em 685 municípios, o PSD vai administrar 655 a partir de 2021. O PL ficou em terceiro lugar, com 345 prefeituras.

No grupo do Centrão, não foram considerados o MDB e o DEM, que anunciaram a saída do bloco em julho. Permaneceram na base de apoio do presidente PP, PSD, PL, PTB, Republicanos, PSC, Solidariedade, Avante, Patriota e Pros.

