Passa de 2 mil o número de mortos após terremoto no Marrocos

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Em razão do desastre, o reino de Marrocos decretou três dias de luto nacional. Foto: Reprodução

O governo do Marrocos anunciou neste domingo balanço preliminar do terremoto que atingiu o país na noite de sexta-feira (8). Conforme as autoridades, subiu para 2.012 mortos e 2.059 feridos, dos quais 1.404 se encontram em estado grave. Os dados deverão ter um incremento nas próximas horas pois os resgastes ainda seguem acontecendo. Em razão do desastre, o reino de Marrocos decretou três dias de luto nacional.

A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 mil pessoas foram afetadas. “As próximas 24 a 48 horas serão críticas a nível do salvamento de vidas”, declarou Caroline Holt, diretora de operações da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, em comunicado.

A província de Al-Haouz, onde se localizou o epicentro do sismo, é a que registra mais vítimas, com 1.293 mortos, seguida pela província de Taroudant, com 452. Nestas duas áreas, localizadas a sudoeste da cidade de Marraquexe, localidade popular para turistas estrangeiros. aldeias inteiras foram devastadas.

O tremor de terra foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, conforme o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos. Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou a magnitude do sismo em 6,8.

