O incidente ocorreu durante o voo G3 9185, que decolou do aeroporto de Viracopos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o escorpião que teria picado o passageiro. A identidade do homem não foi divulgada.

“A GOL informa que, durante o voo G3 9185 (Campinas-Fortaleza), realizado ontem [sexta-feira], um passageiro relatou ter sido picado por um escorpião encontrado no compartimento de bagagens. A Companhia está surpresa com o ocorrido e acredita que o animal possa ter sido transportado, acidentalmente, em alguma mala de mão, já que seus procedimentos diários de sanitização são bastante rigorosos e a dedetização das aeronaves é realizada periodicamente, em curtos intervalos de tempo, como parte da rotina mandatória de manutenção. A empresa ressalta que, prontamente, ofereceu assistência médica ao Cliente, que não apresentou sintomas e foi liberado do posto médico. Em função do ocorrido, a GOL informa que já realizou um reforço da dedetização da aeronave.”