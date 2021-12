Brasil Passageiros levam duas horas para desembarcar em aeroporto no Rio por causa do comprovante de vacinação

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Passaporte da vacina não estava especificado em quadro de aviso. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em pelo menos um dos voos internacionais que pousaram na tarde desta terça-feira no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, o certificado de vacinação contra a covid-19 estava sendo solicitado a todos os viajantes.

Essa foi a informação dada por mais de vinte passageiros que desembarcaram na cidade de um voo vindo de Houston, nos EUA, às 12h30. O controle rígido fez com que as pessoas demorassem até duas horas para cruzar o portão de desembarque.

“Eles estavam solicitando (o passaporte de vacinação) sim, de todo mundo, junto com as outras documentações, como PCR negativo e o formulário da Anvisa”, afirmou o publicitário Paulo Junger, de 39 anos.

Apesar de o passaporte da vacina não estar especificado como um documento obrigatório nos quadros de aviso, funcionários da Anvisa solicitavam o comprovante de brasileiros e turistas. No entanto, só havia dois agentes do órgão sanitário verificando a documentação dos cerca de 300 passageiros do voo. A demora nessa etapa do desembarque gerou reclamações, sendo um dos principais assuntos comentados com os familiares após abraços do reencontro.

O estudante João Pedro Giraldez, de 19 anos, que mora no Colorado, diz ter visto apenas uma pessoa sem o certificado de vacinação contra a covid-19 no desembarque.

“Era um americano, que estava vacinado mas não tinha o comprovante. Ele foi levado para uma sala separada. Não sei se o mandariam de volta ou se alguém dos Estados Unidos enviaria uma foto do comprovante”, relatou o estudante.

Além do longo tempo na fila para a verificação da documentação, os passageiros reclamaram também do calor. O ar condicionado não estava dando vazão. Em contrapartida, os passageiros tiveram que apresentar apenas uma vez a documentação contra a covid-19 ao chegar no Rio.

“O teste PCR negativo, o comprovante de vacinação e o formulário da Anvisa tive que apresentar só uma vez, nesse guichê da Anvisa. Depois foi só apresentar o passaporte na imigração. Mas esse processo durou mais de uma hora e depois que eu saí ainda tinha bastante gente na fila”, conta o estudante Thiago Marzan Moreira, de 18 anos, que mora na Califórnia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil