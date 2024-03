Brasil Sequestrador que fez reféns em ônibus no Rio de Janeiro se entrega; passageiro baleado está em estado grave

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Feridos foram socorridos, mas não há informações sobre o estado de saúde das vítimas Foto: Divulgação/Redes Sociais Foto: Divulgação/Redes Sociais

Após mais de três horas, o sequestrador que manteve 16 passageiros reféns no Rio de Janeiro se entregou no início da noite desta terça-feira (12).

Todos os reféns que estavam no coletivo foram libertados, segundo o porta-voz da PM, Marcos Andrade. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência. A área foi isolada, e um negociador foi chamado para fazer a mediação com o sequestrador.

Conforme a polícia, durante a tomada do ônibus pelo sequestrador, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para um hospital da cidade. A vítima, identificada como Bruno Lima de Costa Soares, de 34 anos, foi atingida no tórax e no abdômen. Ele foi encaminhado à cirurgia e, segundo o hospital, corre risco de vida.

“Ele já recebeu seis bolsas de sangue. É um paciente em estado grave”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, enquanto a cirurgia era realizada.

O criminoso foi identificado como Paulo Sérgio de Lima. Conforme as primeiras informações da polícia, ele era da Rocinha e tentava fugir para Juiz de Fora (MG) em um ônibus. Ele comprou a passagem em dinheiro em um guichê. A polícia informou ainda que o sequestrador tem duas passagens por roubo à mão armada. Trinta e sete pessoas compraram passagem para o coletivo, e 16 foram feitas reféns.

A segunda vítima foi ferida com estilhaços e atendida inicialmente no posto médico da própria rodoviária. Ela não havia sido identificada.

Durante a negociação, Paulo Sérgio chegou a dar dois tiros na direção dos policiais que faziam o cerco ao coletivo. Nenhum agente se feriu.

