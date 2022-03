Rio Grande do Sul Passagem de ônibus em Pelotas passa para R$ 5,00 a partir deste domingo

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A prefeitura prometeu reavaliar preço nos próximos 60 dias. Foto: Reprodução A prefeitura prometeu reavaliar preço nos próximos 60 dias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tarifa do transporte coletivo urbano e rural de Pelotas passará, a partir da zero hora deste domingo (13), de R$ 4,50 para R$ 5,00. Para defender o reajuste de 11,1%, a prefeitura afirmou que novas iniciativas que buscam deter futuras elevações da passagem estão sob análise e, dentro de 60 dias, o valor que entra em vigor na próxima semana passará por reavaliação.

Pela planilha de custos analisada pela equipe técnica da secretaria de Transporte e Trânsito, a tarifa em Pelotas deveria ser R$ 5,50. Um reajuste dessa dimensão, no entanto, foi descartado pela prefeita Paula Mascarenhas. A chefe do Executivo fez uma série de reuniões com integrantes do governo, vereadores, representantes do consórcio que detém a concessão dos serviços no município e com outros prefeitos para tentar encontrar alternativas.

“A crise do transporte público é um tema nacional. Os prefeitos estão mobilizados para que haja uma solução que envolva todos os entes. Aumentar muito a passagem não resolve e prejudica os usuários. Os municípios não têm condições de subsidiar sozinhos o sistema”, afirmou a gestora recentemente.

Entre as medidas que visam evitar novos reajustes, a prefeitura enviará à Câmara Municipal um projeto de lei para retirada gradativa dos cobradores, durante os próximos cinco anos. A promessa é que os profissionais com contratos ativos atualmente devem ter seus empregos assegurados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul