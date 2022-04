Brasil Passaporte da vacina não será mais exigido em jogos e eventos no Rio

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Atualmente, o passaporte é exigido em ambientes fechados como restaurantes, cinema e teatros da cidade. (Foto: EBC)

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes confirmou nesta segunda-feira (25) que o passaporte da vacina da covid será suspenso na capital fluminense.

A sugestão havia sido enviada à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) pelo Comitê Especial de enfrentamento da Covid-19 (CEEC).

Os especialistas levaram em conta o cenário epidemiológico da cidade, mas a recomendação deve acontecer de forma temporária – monitorando o número de casos e óbitos, com possibilidade de revogação.

O secretário municipal de saúde Rodrigo Prado disse que a decisão teve como base o cenário atual favorável na cidade em relação a doença.

“Estamos com uma redução no número de casos e internações. Entendemos que essa estratégia (de cobrar o passaporte) já foi esgotada. A gente continua fazendo o monitoramento para ter subsídio para tomar as decisões, se algo mudar faremos alteração, por isso estamos chamando de suspensão temporária”, disse o secretário.

Atualmente, o passaporte é exigido em ambientes fechados como restaurantes, cinema e teatros da cidade. Esta era última medida sanitária ainda em vigor.

A cidade foi a primeira capital brasileira a retirar a obrigatoriedade de máscaras em locais abertos e fechados.

O CEEC também enfatizou a urgência em adquirir novas doses da vacina da Pfizer pelo Ministério da Saúde ao município do Rio, para que crianças e adolescentes sejam imunizados.

Segundo o secretário municipal de Saúde, o Rio tem atualmente 63% do público alvo com a dose de reforço. Já em relação a segunda dose de reforço para pessoas com 80 anos a cobertura está em 36%.

A partir desta quarta-feira (27), o calendário será estendido para a vacinação de idosos com 70 anos ou mais. Aqueles com mais de 60 anos, que receberam a primeira dose de reforço há pelo menos seis meses, poderão ser imunizados a partir do dia 11 de maio.

Uma nova reunião do Comitê está prevista para acontecer no dia 16 de maio.

Doses de reforço

Nos últimos meses, a procura pela dose de reforço da vacina contra a covid estagnou. Dados do Tabnet da prefeitura do Rio mostra uma queda de 35% de fevereiro para março do número de imunizados. Em abril, os 17 primeiros dias do mês tiveram 76 mil cariocas vacinados com a terceira dose. Em março, nos mesmos dias, 166 mil pessoas receberam a terceira dose.

A prefeitura previa que até o final de março a cidade atingiria a cobertura de 70% da terceira dose, o que não ocorreu. O maior atraso está entre os mais jovens. Dados do painel da prefeitura mostram que 533 mil cariocas de 20 a 29 anos não retornaram para a terceira dose. Nesta faixa etária, 54% das pessoas já receberam as duas primeiras doses da vacina mas ainda não retornaram aos postos para o reforço.

