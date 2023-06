Rio Grande do Sul Passeio ciclístico arrecada doações para atingidos por enchentes em Sapucaia do Sul e Esteio

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Cerca de 200 ciclistas devem participar do chamado Pedal Solidário Foto: Freepik Cerca de 200 ciclistas devem participar do chamado Pedal Solidário. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Um passeio ciclístico com o objetivo de arrecadar doações para as pessoas atingidas pelas enchentes causadas pelo ciclone extratropical em Sapucaia do Sul e Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, será realizado no sábado (24), nas duas cidades.

Cerca de 200 ciclistas devem participar do chamado Pedal Solidário, que partirá da avenida Sapucaia.

O evento será promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Sapucaia do Sul, Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Esteio, Câmara de Dirigentes Lojistas do município e Grupos de Pedais de Sapucaia e de Esteio.

