Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

O passeio está marcado para o dia 20 deste mês Foto: Divulgação O passeio está marcado para o dia 20 deste mês. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Novembro Azul é um movimento mundial que tem o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, tumor comum entre os homens.

No Rio Grande do Sul, essa mobilização ganha força também por meio do trabalho do INPrós RS (Instituto da Próstata), que está organizando, no dia , em Porto Alegre, a primeira edição do Moto Passeio INPrós Novembro Azul. O evento será gratuito e aberto a toda comunidade. A concentração iniciará às 14h, com saída programada para as 15h, na Praça Montevidéu, ao lado do Mercado Público, no Centro. Em caso de chuva, a atividade será reagendada para o dia 27.

Os participantes estão convidados a usar uma peça de roupa da cor azul para referendar a campanha. O passeio tem uma grande simbologia, já que muitos homens acabam procurando seus médicos e fazendo os exames por sentirem os primeiros sintomas de desconforto ao se deslocarem de moto. “Essa compressão ao sentar-se, quando vem acompanhada por desconforto ou dor, acaba sendo útil no auxílio à detecção de problemas. É comum homens na faixa dos 50 anos ou mais procurarem o urologista pela primeira vez após contatos com bike, motos ou montaria”, explica o urologista oncologista Marcos Dias Ferreira, presidente e fundador do INPrós RS.

A próstata é uma glândula que, quando saudável, apresenta o tamanho aproximado de uma noz. Mas, quando aumentada, afeta a qualidade de vida e pode levar ao desenvolvimento de câncer. Exames são indicados a partir dos 45 anos.

