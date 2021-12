Leandro Mazzini Passeio em Glasgow

Por Leandro Mazzini | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A comitiva oficial do Brasil para a COP26 era de 466 pessoas; pouquíssimos cientistas. (Foto: Divulgação/COP26)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As despesas de parlamentares e assessores do Senado que participaram da COP26 em Glasgow, Escócia, somaram quase meio milhão de reais. Foram mais de R$ 300 mil em gastos com passagens aéreas e outros R$ 183 mil em diárias. Os dados foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação.

Além do presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), viajaram os senadores Fabiano Contarato (Rede-ES), Jaques Wagner (PT-BA), Alexandre Giordano (MDB-SP), Jean Paul Prates (PT-RN), Eliziane Gama (Cidadania-MA), Acir Gurgacz (PDT-RO) e Irajá Filho (PSD-TO). Os custos de bilhetes aéreos e hospedagem dos 13 deputados federais somaram mais de R$ 309 mil.

Ômicron virtual

A Ômicron, tal como “coronavírus”, lidera as buscas no Google. Vinte dias atrás era palavra desconhecida. Já aparece com mais de 260 milhões de citações nesta semana.

Xerife

De saída da presidência da Federação Nacional de Policiais Federais, Luís Boudens, egresso da Inteligência da PF por 15 anos, foi eleito conselheiro da Comissão de Ética da Cruz Vermelha do Brasil.

Ciência “privada”

O Governo Bolsonaro joga contra a ciência até cortando recursos para pesquisas. Mas o CONFIES, via fundos de universidades, conseguiu arrecadar bilhões com Shell, Vale, Equinor, Light, Ambev e outras.

Afegãos…

Mais de 1.500 cidadãos afegãos – em especial cristãos jovens e mulheres – aguardam na fila à espera de concessão de vistos pelo Brasil. Na lista de exigências impostas, os requerentes devem apresentar o carimbo de triagem na Embaixada do Brasil no Paquistão. Mas a fronteira se encontra fechada entre os dois países asiáticos.

…chegando

O Ministério das Relações Exteriores nega entraves burocráticos e alega que “o governo brasileiro reconhece os esforços do governo do Paquistão, que tem colaborado para a consecução dos propósitos da política de acolhida humanitária brasileira”. Ainda segundo o Itamaraty, seguem em análise outros 393 pedidos de visto. Até o dia 19 de novembro, foram emitidos 241.

Brasil numa curva

Dois acidentes na BR-116 em São Pedro do Avaí, em Manhuaçu (MG), são o retrato de um Brasil que conhecemos. No sábado (4), uma carreta tombada teve toda a carga de frios & carnes saqueada. Na mesma curva do km 578, 23 dias antes, uma carga de livros virou na pista. Nenhum livro foi levado, constatou a PRF.

Russa em Brasília

Uma cidadã russa feminista, que se diz vítima de perseguição, peregrina por Brasília há meses em busca de refúgio. Sem apoio da embaixada de seu país, claro, já dormiu ao relento na Esplanada para ser atendida pelo Itamaraty, em vão. Foi acolhida por uma advogada, que pegou a causa.

Folha de ponto

O MPDFT cercou o secretário de Administração Penitenciária do DF, Geraldo Nugoli, para saber a rotina de outros dois servidores, além de um policial assessor especial, Júlio da Silva Carvalho, que ele puxou para o gabinete. Os procuradores também querem saber da rotina de Leonardo Alves Carvalho e Gymene Liera Garieri .

Carro oficial

De acordo com ofício enviado, os procuradores pediram ao secretário Nugoli a folha de ponto do trio, acesso à lista de funções e quem tem autorização para utilizar o carro oficial, e para quais finalidades na praça.

Gerente desafinou

O cantor sertanejo Leonardo viu quase R$ 2 milhões em saldo derreter numa agência de Goiânia, há dois anos, por má gestão de um gerente. Deu uma de mineiro e fez acordo com o banco privado. Entendeu que havia gestão de risco em investimentos.

ESPLANADEIRA

# O STF comemora 130 anos com seminário hoje no Museu do Amanhã, no Rio, realizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados.

# A obra coletiva A Reforma da Tributação das Empresas será lançada amanhã, em Belo Horizonte.

# Terraço Shopping, em Brasília, sorteia Jeep Compass no Natal.

# Associação Brasileira de Serviços Compartilhados lança o livro “Jornada CSC”.

# Ouro Verde é reconhecida pela CGU como Empresa Pró-Ética 2020/2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini