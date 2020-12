Dicas de O Sul Passos para tornar seu website em referência de nicho

9 de dezembro de 2020

Quer que seu website se torne uma referência no nicho onde está trabalhando? Ora, esse acaba sendo o objetivo da maioria dos empreendedores digitais que estão produzindo conteúdo regularmente. Mais quais serão os segredos para que se torne uma referência nesse mesmo mercado, levando a que seu público-alvo busque por seu conteúdo e website de forma orgânica?

De forma a que possamos tirar todas essas dúvidas, convidamos o especialista e responsável pelo site de sucesso Casinoble, Lukas Mollberg, para que nos explique como seu projeto, em menos de um ano, se tornou uma referência nacional nos nichos de cassinos online e apostas no Brasil. De fato, suas estratégias acabaram batendo a concorrência, mesmo sendo esse um mercado muito concorrido e procurado.

Determinar bem qual é seu nicho e público-alvo

As principais razões para que os empreendedores digitais e criadores de conteúdo online não conseguirem ter uma estrutura sólida em seu negócio online é por eles terem dificuldades em até entenderem quais são seus nichos e seu público-alvo. Já imaginou se seria positivo você estar vendendo produtos femininos, quando o conteúdo de seu site é claramente focado para o público masculino?

Portanto, a primeira dica para você se tornar uma referência em seu nicho de mercado é conhecer esse mercado como a palma de sua mão, bem como os comportamentos e padrões de interesses e gostos de seu público-alvo. Para isso, deverá estudar durante semanas ou meses o negócio no qual está “mergulhando”, percebendo ao detalhe como você se poderá destacar da concorrência.

Em suma, conheça o mercado melhor do que ninguém, indo de acordo com o que seu público-alvo está buscando e necessitando. Resposta a uma necessidade que verificou nesse mesmo nicho, entregando valor agregado e com base em uma estrutura sólida e que faça sentido.

Terá que se destacar de toda a concorrência

Quer seja na venda de produtos ou serviços, ou até mesmo na entrega de conteúdo de qualidade, você deverá ter sempre o foco de entregar mais e melhor que sua concorrência. Por exemplo, caso você produza notícias, você terá que se focar em não só entregar o melhor conteúdo possível, como também ser o primeiro.

Esse é mais um claro exemplo de como terá que se focar em se destacar de toda a concorrência, nem que se tenha que sacrificar no processo. Só desse jeito você conseguirá atrair mais seu público-alvo, que irá perceber que é em seu projeto que encontraram as respostas que estão buscando.

Como forma de nota, entenda que a qualidade de seu conteúdo, website e até estratégias de marketing irão influenciar decisivamente as taxas de conversão de seus “leads”, bem como as taxas de retorno para seu website voluntárias.

Diferentes formas de marketing terão que ser implementadas

Para ganhar relevância em seu nicho também não deverá negligenciar o poder do marketing. Ora, quer seja na atração de tráfego pago, ou até mesmo por e-mail marketing, se foque completamente em criar um relacionamento próximo com seu “lead” ou pessoa interessada. Só desse jeito é que você, a longo prazo, conseguirá tirar partido desses relacionamentos.

Dessa forma, estabeleça orçamentos rigorosos e estratégias sólidas de marketing para que também nas redes sociais, por exemplo, se destaque em seu nicho, conseguindo mais acessos que todos seus outros concorrentes diretos, que também estão presentes no mesmo nicho.

