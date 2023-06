Notícias Pastor que pediu oração contra Lula concorreu a deputado pelo partido de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

O pastor e Nikolas Ferreira, ambos do PL, em evento da Igreja de Segunda-feira. (Foto: Reprodução/YouTube)

O pastor Anderson Silva, líder religioso da Igreja Vivo Por Ti, de Brasília, viralizou esta semana após afirmar que os cristãos deveriam orar para Deus “arrebentar a mandíbula” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) adoecerem. A declaração foi dada em um podcast, do qual o pastor é apresentador, durante entrevista com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O parlamentar reagiu com risadas e ainda falou em “arrancar a cabeça” de inimigos.

Anderson Silva concorreu às últimas eleições filiado ao Partido Liberal (PL). O religioso disputou o cargo de deputado distrital pelo Distrito Federal (DF). Com pouco mais de 11 mil votos, o pastor não conseguiu se eleger ao parlamento do Distrito Federal. De acordo com o registro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Silva declarou apenas R$ 88 mil à Justiça ao se candidatar, valor referente a uma camionete Ford Ranger 2014.

No site oficial do pastor, ele disse que se filiou ao partido de Jair Bolsonaro para “promover o conservadorismo, cooperar com o avanço em áreas sociais e humanitárias, e abordar questões éticas relacionadas à atuação pastoral frequentemente negligenciadas”. Segundo Silva, ele contou com o apoio do ex-presidente em todas as empreitadas.

Machonaria

O pastor Anderson Silva atua na internet vendendo livros e cursos. Uma das iniciativas do religioso é intitulada “Machonaria”, vendida como uma “plataforma para resgate da masculinidade bíblica”. Silva, que é pastor da Igreja de Segunda-feira, tem uma forte atuação na internet com venda de cursos e livros. A participação na Machonaria, por exemplo, custa R$ 997 ao ano, de acordo com o site oficial do grupo.

De acordo com o site oficial, a Machonaria é uma confraria nacional de homem com o objetivo do “resgate da masculinidade bíblica e da hombridade segundo os ensinamentos de Jesus Cristo”. No site do pastor anunciando o grupo com a seguinte frase: “Lágrimas, Honra, Adoração e Testosterona! Seja Membro do Machonaria”.

Incitação a violência

No trecho resgatado do podcast gravado com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Silva reclama que fiéis não oram por causas como a agressão a Lula e o adoecimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A igreja diz: ‘Ah, eu tô orando’. Mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. O guerreiro é Deus, Salmos 2 diz que o senhor está rindo, rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da Terra. Falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor mata-me os inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: ‘Senhor arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF, para que eles te conheçam no leito da enfermidade’”, disse.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que vai pedir uma investigação à Polícia Federal (PF) sobre as declarações dos dois por incitação à violência.

A transmissão do podcast ocorreu no dia 17 de maio. O canal do YouTube do pastor mostra que o vídeo tem, até o momento, 101 mil visualizações.

