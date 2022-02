Esporte Patinadora russa de 15 anos favorita em Pequim pode ser expulsa dos Jogos de Inverno por doping

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A patinação artística, nesse ano, foi dominada por Kamila Valieva. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A patinação artística, nesse ano, foi dominada por Kamila Valieva. A adolescente russa fez sua estreia em competições internacionais e, desde então, teve algumas das melhores apresentações da história dos Jogos de Inverno. Em uma das provas, acertou dois saltos quádruplos, algo inédito na Olimpíada. A manobra foi apresentada no programa livre individual feminino da competição por equipes, na qual a patinadora teve uma nota técnica de 105.25.

Entretanto, todas suas conquistas até aqui podem estar em risco. Segundo a imprensa internacional, como o site britânico Inside The Games, especialista nos Jogos, Valieva teria sido pega no exame antidoping. A atleta teria testado positivo para a substância trimetazidina, um modulador metabólico que é uma das substâncias não especificadas na lista de proibidas pelo Código Mundial Antidoping.

Dessa forma, a atleta deveria receber uma suspensão provisória até seu julgamento, o que acarretaria na expulsão de Valieva dos Jogos. Além disso, por se tratar de uma menor de 16 anos, a patinadora se trata de uma “pessoa protegida” no sistema antidoping. Isso significa que, mesmo que venha a ser suspensa, a informação não pode ser divulgada ao público.

A Rússia inclusive vem de um duro histórico de casos de doping, e seus atletas competem nesse ano sob o Comitê Olímpico Russo (COR), o que já havia ocorrido na última Olimpíada de Tóquio. A delegação, na última Olimpíada de Inverno, também sofreu com doping, em uma atleta de bobsled.

Com a decisão ainda em aberto e repletos de incertezas, o comitê organizador dos Jogos e o Comitê Olímpico Internacional (COI) podem decidir por retirar o ouro olímpico de Valieva e de sua equipe, sem detalhar o motivo para tal.

A trimetazidina ou TMZ, apontada como a substância ligada a Valieva, é um medicamento usado para tratar angina, dor no peito causada pela diminuição do fluxo de sangue para o coração. Mas está na lista da Wada (Agência Mundial Antidoping) desde 1º de janeiro de 2014 por também promover benefícios atléticos. Segundo estudo feito naquele mesmo ano com atletas poloneses, a droga pode ser usada para melhorar o desempenho físico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do site GE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte