Patinadora russa se irrita com medalha de prata nos Jogos de Inverno e grita com treinador: "Odeio todos"

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

Alexandra Trusova apresentou cinco saltos quádruplos e terminou atrás de compatriota que fez dois. (Foto: Getty Images)

Alexandra Trusova foi a atleta que mais ousou no programa livre da patinação artística dos Jogos Olímpicos de Inverno. Saiu da quarta colocação após o programa curto para a conquista da medalha de prata do individual feminino, mas engana-se quem pensa que a russa ficou satisfeita.

Descontrolada, chorou muito entre a divulgação das notas e a cerimônia de premiação. Na coletiva de imprensa, também se irritou com perguntas sobre a compatriota Kamila Valieva.

Pressionada para melhorar caso quisesse ficar entre as medalhistas da prova, Trusova indicou que executaria cinco saltos quádruplos, dois a mais do que Valieva, durante o tema de “Cruela” no programa livre.

Conseguiu finalizar todos, apesar de ter dado um passinho a mais na aterrissagem de dois deles. Cravou impressionantes 177.13, que seriam a maior nota dentre as 25 que apresentaram o programa livre, e chegou a 251.73 na soma. A japonesa Kaori Sakamoto, que veio na sequência, teve uma nota menor, o que garantiria a Trusova ao menos o bronze.

A também russa Anna Shcherbakova foi impecável na execução e, mesmo com uma nota menor do que Trusova e apenas dois saltos quádruplos no programa livre (175.75), acabou com o ouro por ter o maior somatório levando em consideração também o programa curto (255.95). As quedas de Valieva garantiram a Trusova a prata.

A russa vice-campeã, no entanto, ficou inconformada. Foi flagrada por câmeras nas áreas dedicadas aos atletas e comissões técnicas aos prantos, completamente descontrolada, gritando com o treinador Sergei Dudakov.

“Eu odeio vocês todos! Odeio! Nunca mais quero fazer algo na patinação, nunca na minha vida!”

Na cerimônia de entrega das mascotes, Trusova foi flagrada com os dedos em uma posição peculiar, como se o dedo do meio estivesse fazendo um sinal grosseiro. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais.

Mesmo mais calma, depois, na entrevista coletiva, admitiu que não estava satisfeita.

“Não estou feliz com o resultado. Não há felicidade. Tudo foi suficiente para mim. Eu fiz tudo. E depois fica fora das minhas mãos.”

A russa voltou a se irritar com a insistência dos repórteres em perguntar sobre Kamila Valieva, maior estrela da patinação artística feminina da atualidade envolvida na maior polêmica das Olimpíadas de Pequim – suspensão preventiva e posterior liberação para competir enquanto aguarda julgamento por doping.

“Se você quer saber sobre a Valieva, pergunte a ela. Pela segunda vez, já disse que não vou responder sobre a Valieva”, disse Trusova.

Russa Anna Shcherbakova é ouro na patinação artística individual

Anna Shcherbakova, campeã do individual feminino, mostrou-se solidária a Valieva, mas seguiu a linha de Trusova e também não quis comentar além do próprio desempenho.

“Eu dei o meu máximo na minha perfomance é só foquei em mim. Me preparei muito para esse momento, mas observei bastante a Kamila. Foi tudo muito difícil para ela.”

